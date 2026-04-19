Un copil de 13 ani a murit după ce s-a răsturnat cu un ATV, în Dolj

Un accident cumplit a avut loc duminică, 19 aprilie, în comuna Bucovăț, județul Dolj. Un copil de doar 13 ani a murit după ce s-a răsturnat cu un ATV pe care îl luase fără acordul proprietarului.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Dolj, polițiștii Biroului Rutier Craiova au fost alertați în jurul orei 14:00 că un minor a căzut de pe un ATV și se află în stare de inconștiență.

La fața locului a intervenit de urgență un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean. Medicii au început imediat manevrele de resuscitare, însă, din păcate, copilul nu a mai putut fi salvat.

Din primele cercetări, anchetatorii au stabilit că băiatul ar fi luat ATV-ul fără permisiune. La un moment dat, a pierdut controlul direcției și s-a răsturnat, impactul fiind fatal.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, conducerea unui vehicul fără permis și furt în scop de folosință.