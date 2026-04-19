Aur pentru Anastasia Dinicu din Mizil la Olimpiada Internațională de Aritmetică Mentală

O cheamă Anastasia Dinicu și are doar 9 ani. Este elevă în clasa a II-a la Școala Gimnazială nr. 1 din Mizil, iar zilele trecute s-a întors acasă cu premiul I și medalia de aur, obținute la Olimpiada Internațională de Aritmetică Mentală, desfășurată la București. Micuța a câștigat titlul de olimpică internațională la aritmetică mentală.

Într-o competiție de amploare, organizată de Yoshida Japanese Academy, la care au participat 430 de copii din 21 de școli, Anastasia a reușit să se claseze pe primul loc.

În spatele acestui rezultat nu stă doar talentul, ci mai ales pasiunea descoperită încă de la o vârstă fragedă. La doar 4 ani, Anastasia era deja fascinată de cifre. Potrivit profesorului său, Laura Necșuțu, fetița învăța tabla înmulțirii în câteva minute și reușea să efectueze în minte calcule complexe, mai rapid decât un calculator.

Aritmetica mentală, metoda pe care o practică, este mai mult decât un simplu mod de a calcula. Copiii încep cu abacul japonez, cunoscut ca soroban, iar în timp ajung să rezolve totul în minte, cu o viteză impresionantă. Pentru Anastasia, aceste calcule au devenit ceva firesc: poate face nu doar adunări sau înmulțiri, ci și operații mai complexe, precum ridicarea la putere sau determinarea celui mai mare divizor comun.

Unii ar putea spune că este un copil genial, alții că este supradotată. În realitate, povestea ei arată cât de mult contează munca, răbdarea și dorința de a fi mai bun în fiecare zi.

De patru ani se antrenează constant, participă la competiții și își dorește mereu să urce pe podium. A luat parte la peste cinci concursuri internaționale și, de fiecare dată, s-a întors cu rezultate de excepție.

„Își dorește să fie cea mai bună și muncește enorm pentru asta. În spatele fiecărei medalii sunt ore întregi de exercițiu, concentrare și ambiție”, spune Laura Necșuțu.

Pentru Anastasia, matematica nu este doar o materie, ci o provocare care o motivează zilnic. Aritmetica mentală i-a oferit nu doar viteză în calcule, ci și încredere în propriile forțe.

La Yoshida Japanese Academy, unde învață sute de copii din Ploiești, Otopeni și Mizil, performanța vine din muncă și consecvență. Iar Anastasia Dinicu este dovada vie că, atunci când un copil își descoperă pasiunea și este susținut, poate ajunge departe.