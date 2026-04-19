Petrolul – Hermannstadt 1-1. Remiză cu gust amar, după un penalty decis la VAR

Petrolul Ploiești a încheiat, pe Ilie Oană, la egalitate, scor 1-1, confruntarea cu FC Hermannstadt, într-un meci în care a controlat prima repriză, dar nu a reușit să gestioneze avantajul după pauză. „Lupii galbeni” au deschis scorul prin Roche, în minutul 35, însă au fost egalați în repriza a doua, dintr-un penalty acordat în urma intervenției VAR.

Startul de partidă a aparținut clar ploieștenilor. Echipa lui Mehmet Topal a pus presiune încă din primele minute, iar ocaziile lui Rafinha și Rareș Pop au anunțat golul care a venit în min 35, după ce Roche a marcat. Petrolul a intrat la vestiare în avantaj și cu senzația că poate controla jocul.

După reluare, însă, ritmul s-a schimbat. Hermannstadt a echilibrat disputa și a profitat de o fază controversată în careul gazdelor. Arbitrul Horia Mladinovici a acordat penalty după consultarea VAR pentru un henț comis de Roche, iar Neguț a transformat fără emoții, stabilind scorul final.

Finalul partidei a fost tensionat, cu nu mai puțin de 8 minute de prelungire în repriza a doua, perioadă în care Petrolul a încercat să forțeze golul victoriei, însă fără succes.

Remiza este una care cântărește greu pentru Petrolul. Într-un moment în care fiecare punct contează în clasament, mai ales în lupta pentru obiectivul din acest final de sezon, echipa ploieșteană pierde două puncte importante pe teren propriu. Victoria ar fi consolidat poziția în clasament și ar fi adus un plus de moral înaintea etapelor decisive.

De partea cealaltă, Hermannstadt pleacă de la Ploiești cu un punct valoros, obținut în deplasare, după un meci în care a știut să profite de momentul favorabil.