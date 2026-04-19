Opt copii uciși într-un atac armat în SUA. Suspectul a fost împușcat de poliție

Opt copii, cu vârste între 18 luni și 14 ani, au murit într-un atac armat produs duminică dimineață, în orașul Shreveport, statul Louisiana. Suspectul a fost împușcat mortal de polițiști, după ce ar fi comis și un jaf auto, potrivit The Guardian.

- Publicitate -

Violențele au avut loc, duminică dimineață, 19 aprilie, în cartierul Cedar Grove, unde anchetatorii au identificat cel puțin patru locuri distincte, apropiate între ele, în care s-au desfășurat atacurile.

Potrivit poliției, victimele aveau vârste cuprinse între 18 luni și 14 ani și au fost împușcate în cursul dimineții. Două femei au fost rănite grav, însă au supraviețuit. De asemenea, un băiat a fost rănit după ce a sărit de pe acoperiș, încercând să scape.

- Publicitate -

„Este o situație tragică, poate cea mai gravă pe care am avut-o vreodată în Shreveport”, a declarat Tom Arceneaux.

Autoritățile susțin că suspectul a fugit de la locul faptei, a deturnat o mașină din apropiere și a fost urmărit de poliție până în Bossier Parish, unde a fost împușcat mortal. Primele informații indică faptul că acesta ar fi acționat singur, iar unii dintre copii ar fi fost chiar ai săi.