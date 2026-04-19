Șofer din Ploiești, prins băut la volan după ce a ignorat semnalele la trecerea cu calea ferată pe DN1A

Un bărbat în vârstă de 59 de ani, din Ploiești, a fost depistat băut la volan după ce a încălcat regulile de circulație la o trecere la nivel cu calea ferată, pe DN1A, în localitatea Blejoi. Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a indicat o valoare de 1,11 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Potrivit Inspectoratului Județean de Poliție Prahova, incidentul a avut loc, duminică, 19 aprilie, în timpul unor controale desfășurate de polițiștii Serviciului Județean de Poliție Transporturi Prahova. Oamenii legii au oprit pentru verificări un autoturism al cărui șofer nu ar fi respectat semnalele acustice și luminoase la trecerea cu calea ferată.

„Persoana în cauză a fost testată cu aparatul etilotest de către polițiștii din cadrul IPJ Prahova – Secția de Poliție Rurală Blejoi, rezultatul indicând o valoare de 1,11 mg/l alcool pur în aerul expirat. Având în vedere rezultatul testării, bărbatul a fost condus la o unitate medicală, în vederea prelevării de mostre biologice de sânge pentru stabilirea alcoolemiei”, a precizat IPJ Prahova.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.