Alegeri în Bulgaria. Coaliția susținută de fostul președinte Rumen Radev, pe primul loc în exit poll

„Bulgaria Progresistă”, coaliție formată din trei partide și susținută de fostul președinte Rumen Radev, a fost creditată duminică, 19 aprilie, cu un avans semnificativ în alegerile parlamentare, potrivit unui sondaj la ieșirea de la urne realizat de Trend, transmite Reuters, citat de protv.ro.

Conform datelor exit poll, „Bulgaria Progresistă” a obținut 37,5% din voturi, devansând clar partidul GERB, condus de fostul prim-ministru Boiko Borisov, aflat pe locul al doilea cu 16,2%.

Rumen Radev, fost pilot de vânătoare, se opune sprijinului militar acordat Ucrainei în războiul cu Rusia. Acesta a demisionat din funcția de președinte în ianuarie pentru a candida la alegeri, organizate după ce protestele de amploare au dus la căderea guvernului în decembrie.

Potrivit datelor furnizate de Trend, prezența la vot era de 43,4% la ora 20:00. Acesta este al optulea scrutin organizat în Bulgaria în ultimii cinci ani.