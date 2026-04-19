Mamografii gratuite la Spitalul Județean de Urgență Ploiești pentru depistarea cancerului de sân

Femeile din Prahova au acces la mamografii gratuite realizate cu aparatură modernă la SJU Ploiești. Investigațiile sunt decontate prin Casa Județeană de Asigurări de Sănătate, pe baza unui bilet de trimitere de la medic.

Este pentru prima dată când spitalul județean folosește mamografe 2D–3D cu tomosinteză, o tehnologie modernă care oferă imagini mai clare decât metodele obișnuite. Aparatul analizează sânul în detaliu, strat cu strat, ceea ce îi ajută pe medici să descopere mai devreme eventualele probleme și crește șansele unui diagnostic rapid.

Pentru paciente, avantajele sunt importante: investigația este gratuită, rezultatele sunt mai precise, iar riscul de rezultate greșite este mai mic. În plus, în multe cazuri sunt necesare mai puține analize suplimentare.

Mamografia este una dintre cele mai eficiente metode de depistare timpurie a cancerului de sân, iar medicii recomandă efectuarea ei periodică, mai ales după o anumită vârstă sau la recomandarea specialistului.

Spitalul din Ploiești face parte din programul național de screening „DARIA”, derulat în parteneriat cu Institutul Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuță” Cluj-Napoca, și este centru regional pentru regiunea Sud-Muntenia.

Programările se pot face online, pe site-ul spitalului, telefonic sau direct la recepția laboratorului de imagistică medicală.

Inițiativa, precizează conducerea unității, urmărește să încurajeze prevenția și depistarea la timp a afecțiunilor mamare.