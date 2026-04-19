Accident grav la un târg din Călărași. Cinci oameni răniți după ce o mașină a intrat în mulțime

Un accident grav a avut loc duminică, 19 aprilie, la târgul săptămânal din comuna Mănăstirea, județul Călărași. Cinci persoane au fost rănite după ce o mașină scăpată de sub control a intrat într-un grup de oameni aflați la cumpărături. O femeie este în stare gravă și a fost preluată cu elicopterul.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Călărași, incidentul s-a produs duminică, în jurul orei 08:30. Un bărbat în vârstă de 77 de ani ar fi efectuat o manevră greșită, pierzând controlul autoturismului, care a lovit mai multe persoane aflate la târg.

În urma impactului, o femeie de 63 de ani a suferit răni grave și a fost transportată de urgență cu elicopterul la spital. Alte două victime, o femeie de 40 de ani și un bărbat de 46 de ani, au fost duse la Spitalul Județean Călărași pentru îngrijiri medicale. O altă femeie, în vârstă de 47 de ani, rănită ușor, a refuzat transportul la spital.

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs accidentul.