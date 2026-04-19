Vrei să îți montezi GPL pe mașină? Pașii obligatorii pentru omologare și acte necesare

Tot mai mulți șoferi aleg să își echipeze mașinile cu instalații GPL, atrași de costurile mai reduse ale carburantului. Însă montarea unui astfel de sistem nu înseamnă doar o simplă intervenție tehnică, ci implică respectarea unor reguli stricte pentru a evita sancțiunile și pentru a circula în siguranță.

Registrul Auto Român (RAR) atrage atenția că instalațiile GPL sunt acceptate în România doar în anumite condiții, iar nerespectarea acestora poate avea consecințe serioase pentru șoferi.

Instalația GPL trebuie să fie certificată și montată autorizat

Primul pas esențial este alegerea unei instalații certificate. Potrivit RAR, sistemele GPL pot fi montate pe autovehicule doar dacă producătorii acestora au obținut certificarea oficială.

La fel de important este și locul unde se face montajul. Instalația trebuie instalată exclusiv într-un service autorizat. Orice improvizație sau montaj realizat într-o unitate neautorizată duce automat la imposibilitatea omologării.

Obligatoriu: prezentarea mașinii la RAR

După montarea instalației, proprietarul mașinii (sau un reprezentant legal) trebuie să se programeze și să se prezinte cu autoturismul la o reprezentanță RAR.

Scopul este introducerea modificării în Cartea de Identitate a Vehiculului (CIV), fără de care mașina nu este considerată în legalitate.

Pentru această etapă sunt necesare mai multe documente:

certificatul de garanție al instalației;

declarația de conformitate emisă de unitatea care a realizat montajul;

manualul utilizatorului sau instrucțiunile de utilizare.

În plus, documentele trebuie să conțină informații clare despre:

service-ul care a realizat montajul;

datele de identificare ale autovehiculului (serie șasiu/caroserie);

datele de identificare ale instalației GPL.

Verificări tehnice obligatorii

La prezentarea la RAR, mașina nu este doar „verificată pe hârtie”. Specialiștii controlează dacă instalația a fost montată corect și efectuează teste privind emisiile poluante, atât în regim de funcționare pe benzină, cât și pe GPL.

Dacă sunt descoperite nereguli sau dacă instalația nu respectă standardele, aceasta nu va fi omologată.

Nu toate instalațiile pot fi acceptate

RAR subliniază clar că nu vor fi omologate instalațiile montate în service-uri neautorizate sau cele realizate cu componente improvizate.

Cu alte cuvinte, orice „variantă mai ieftină” făcută în afara cadrului legal se poate transforma rapid într-o problemă serioasă pentru proprietar.

Pasul final: schimbarea talonului

După omologarea instalației și actualizarea CIV, șoferii sunt sfătuiți să se adreseze și Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări pentru a obține un nou certificat de înmatriculare în care să fie menționată modificarea.

Ce riști dacă nu respecți legea

Conducerea unui autovehicul echipat cu o instalație GPL neomologată poate atrage sancțiuni severe. Șoferii depistați în trafic în această situație riscă:

reținerea certificatului de înmatriculare (talonului);

amendă;

chiar și reținerea permisului de conducere.

Atenție la confuzii

RAR atrage atenția și asupra unei confuzii frecvente: instalațiile GPL nu sunt același lucru cu cele care funcționează pe GNC (gaz natural comprimat). Cele două sisteme sunt diferite și au reglementări distincte.

Concluzie

Montarea unei instalații GPL poate aduce economii semnificative, însă doar dacă este realizată corect și legal. Alegerea unor soluții improvizate sau ignorarea procedurilor poate transforma o investiție utilă într-o sursă de probleme și costuri suplimentare.