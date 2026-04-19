- Publicitate -
Observatorul PrahoveanEveniment

Incendiu într-un bloc din Florești. Zeci de locatari evacuați după ce o cratiță a fost uitată pe aragaz

Autor: Roxana Tănase
masina pompieri ISU Ph
Incendiu Prahova foto cu caracter ilustrativ

Un incendiu a izbucnit, duminică, 19 aprilie, în jurul orei 21:50, într-un apartament dintr-un bloc din Florești. Zeci de locatari au fost evacuați din cauza fumului care a inundat scara blocului.

- Publicitate -

La fața locului au intervenit de urgență pompierii din Băicoi, cu două autospeciale de stingere, și un echipaj SMURD de la Detașamentul Câmpina.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Prahova, la sosirea echipajelor, scara blocului era inundată cu fum.

- Publicitate -

Pompierii au trecut imediat la evacuarea locatarilor și la identificarea sursei. În total, 12 persoane au fost evacuate de salvatori, iar alte 10 s-au autoevacuat. Din fericire, nu au fost înregistrate victime.

În urma verificărilor, s-a stabilit că fumul a fost provocat de o cratiță uitată pe aragaz, într-unul dintre apartamente. Incendiul a fost stins rapid, iar spațiile au fost ventilate, astfel încât locatarii să se poată întoarce în siguranță în locuințe.

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -