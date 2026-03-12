- Publicitate -
Lista furnizorilor care oferă îngrijiri medicale la domiciliu în Prahova în 2026

Foto cu caracter ilustrativ

Serviciile de îngrijiri medicale la domiciliu din Prahova sunt asigurate de furnizori care au contracte cu Casa de Asigurări de Sănătate Prahova (CASPH). Potrivit datelor transmise de instituție, în 2026 există opt furnizori aflați în relație contractuală cu CAS Prahova pentru acest tip de servicii.

În anul precedent, numărul furnizorilor era mai mare, respectiv nouă furnizori în 2025.

Îngrijirile medicale la domiciliu sunt acordate pe baza unui plan de îngrijire stabilit de medicul care face recomandarea, iar serviciile trebuie asigurate zilnic, inclusiv în weekend și în zilele de sărbătoare legală.

Aceste servicii sunt destinate pacienților care nu se pot deplasa la cabinetul medical sau la spital din cauza stării de sănătate și includ, printre altele, monitorizarea stării pacientului, administrarea tratamentului și alte intervenții medicale necesare la domiciliu.

Potrivit CAS Prahova, lista furnizorilor de îngrijiri medicale la domiciliu, precum și valorile contractelor și sumele decontate, pot fi consultate pe site-ul instituției: https://cas.cnas.ro/casph/ingrijiri-la-domiciliu.

