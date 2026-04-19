Ce amendă poți primi dacă locuiești la casă și ai gardul deteriorat?

Pentru proprietarii care locuiesc la casă și nu își întrețin casele sau gardurile, Legea 422/2001 prevede sancțiuni. Potrivit TVR, autoritățile locale au declanșat în această primăvară controale ample în toată țara, iar sancțiunile pot fi consistente.

- Publicitate -

Astfel, potrivit sursei citate, românii care locuiesc la curte pot primi amenzi de până la 5.000 de lei dacă nu își întrețin corespunzător proprietățile, inclusiv fațadele clădirilor sau gardurile.

Înainte de aplicarea amenzii însă, proprietarul primește mai întâi un avertisment în care este specificat clar termenul pentru remedierea problemelor.

- Publicitate -

Ulterior, dacă se constată neremedierea problemelor în termenul stabilit, autoritățile pot trece la aplicarea de amenzi, care nu sunt deloc de neglijat.

Potrivit sursei citate, amenda nu este însă cea mai dură sancțiune. Legislația permite majorarea impozitului pe clădire cu până la 500% pentru imobilele considerate neîngrijite.

Această majorare se aplică anual, până când proprietarul aduce imobilul la un nivel acceptabil din punct de vedere estetic și structural. Pentru mulți proprietari, această sancțiune poate deveni mai costisitoare decât amenda inițială, deoarece afectează cheltuielile pe termen lung.

- Publicitate -

Verificările sunt mai intense în zonele centrale și în perimetrele istorice, unde degradarea clădirilor afectează imaginea urbană.