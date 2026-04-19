- Publicitate -
Observatorul PrahoveanNațional

Parada Junilor din Brașov. Mii de oameni au ieșit pe străzi

Autor: Roxana Tănase

Mii de localnici și turiști au ieșit în stradă, la Brașov, duminică, 19 aprilie, pentru a urmări Parada Junilor, una dintre cele mai vechi și spectaculoase tradiții ale orașului.

- Publicitate -

În aplauzele mulțimii, pe acordurile fanfarei, cetele de juni au coborât în Cetate, într-un moment simbolic cunoscut ca „Ziua de călări”. Îmbrăcați în costume tradiționale și călare pe cai împodobiți, aceștia au readus la viață o tradiție care dăinuie de aproape trei secole.

Pe tot traseul, junii au salutat mulțimea cu „Hristos a înviat!”, la rândul lor fiind întâmpinați de mulțime cu „Adevărat a Înviat”

- Publicitate -

Evenimentul din Duminica Tomii este punctul culminant al Săptămânii Luminate și se completează cu alte obiceiuri specifice, precum „aruncatul în țol” și „Hora junilor”.

În fiecare an, parada junilor străbate orașul de la Piața Unirii până în centrul vechi și înapoi spre Șchei, încheindu-se la Pietrele lui Solomon, în aplauzele celor prezenți.

Evenimentul continuă la Brașov cu o serie de spectacole organizate cu prilejul Zilelor orașului.

- Publicitate -

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -