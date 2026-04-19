Duminica Tomii 2026: tradiții și semnificație

Duminica Tomii 2026, sărbătorită pe 19 aprilie, încheie Săptămâna Luminată și aduce în prim-plan credința, pomenirea morților și tradiții păstrate din generație în generație. Este una dintre cele mai importante zile din calendarul ortodox, cu semnificații profunde pentru credincioși.

De ce se numește Duminica Tomii

Prima duminică după Paște este dedicată Sfântului Apostol Toma și amintește de momentul în care Iisus Hristos li s-a arătat apostolilor după Înviere. Toma, cunoscut pentru îndoiala sa, a spus că nu va crede până nu va vedea și nu va atinge rănile Mântuitorului.

De aici provine expresia „Toma necredinciosul”, folosită pentru a descrie o persoană sceptică. Cu toate acestea, semnificația religioasă este mai profundă: Toma devine simbolul omului care ajunge la o credință puternică după îndoială.

Apostolul Toma a propovăduit creștinismul în India, unde a murit ca martir, fiind ucis din ordinul unui conducător local.

Semnificația religioasă a Duminicii Tomii

Cunoscută ca Duminica Albă, această zi marchează trecerea de la bucuria Învierii la o credință asumată. Mesajul central este că îndoiala nu este opusul credinței, ci poate fi un pas spre întărirea ei.

În biserici se oficiază slujbe speciale, iar credincioșii participă în număr mare pentru rugăciune și reculegere.

Ce se face în Duminica Tomii. Tradiții și obiceiuri

Duminica Tomii este strâns legată de pomenirea celor trecuți în neființă. În multe zone din țară, inclusiv în Prahova, oamenii merg la cimitir pentru a curăța mormintele și pentru a aprinde lumânări.

După slujba de la biserică, credincioșii împart colivă, colaci și alte bucate, în semn de pomenire și milostenie. De asemenea, se fac vizite la rude și la nași, continuând spiritul sărbătorilor pascale.