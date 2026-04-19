Alegeri parlamentare anticipate în Bulgaria. Alegătorii, chemați la vot a opta oară în cinci ani

Bulgaria organizează, duminică, 19 aprilie, pentru a opta oară în ultimii cinci ani, noi alegeri parlamentare. Președintele Rumen Radev a intrat în cursă cu un avans substanțial, de 31-34% din voturi în sondaje.

Membră NATO, dar și a zonei euro, Bulgaria se pregătește de un nou scrutin, după ce, la mijlocul lunii decembrie 2025, guvernul de coaliție, condus de partidul conservator GERB, a demisionat în urma unui val de proteste. Demonstațiile din Capitală au fost coorodate, la acea dată de Rumen Radev.

Care sunt principalii candidați

Rumen Radev, fost pilot de vânătoare, fost președinte al Bulgariei din partea partidului Bulgaria Progresistă, candidează pentru funcția de prim-ministru.

La aceste alegeri candidează fostul premier Boiko Borisov, de la formațiunea conservatoare de centru-dreapta GERB-UDF, este și el în cursă.

Pe listă mai figurează partidele Continuăm Schimbarea – Bulgaria Democratică, Mișcarea pentru Drepturi și Libertăți (MRF), Vazrajdane, BSP, Sianie, Velicie, MECI, Există un Asemenea Popor și ARF.

14 partide și 10 coaliții

Alegerile parlamentare anticipate din 19 aprilie sunt cel de-al opt-lea rând de alegeri ale Adunării Naționale din Bulgaria din 2021 și urmează demisiei guvernului Jeliazkov din decembrie 2025.

La aceste alegeri anticipate pentru Adunarea Națională, un total de 14 partide și 10 coaliții candidează, comparativ cu 22 de partide și nouă coaliții la alegerile din octombrie 2024.