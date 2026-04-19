De ce finalizarea Centurii Comarnic a apărut în CESTRIN în 2027. Când va fi deschisă și care e stadiul lucrărilor

Lucrările la centura ocolitoare a orașului Comarnic, unul dintre cele mai așteptate proiecte rutiere de pe Valea Prahovei, ar putea fi finalizate în vara acestui an, potrivit constructorului.

- Publicitate -

Reprezentanții constructorului au declarat pentru SkyScraper Ro, un canalul de pe YouTube al pasionaților de infrastructură, ce reunește patru membri (@123NikoXXX @Stefan-Benzar @EmilianGrigoras @cristipm) că lucrările ar urma să se finalizeze în vara acestui an.

Aceștia au publicat pe canalul lor de YouTube imagini cu șantierul centurii Comarnic filmate joi 16 aprilie 2026, în jurul orei 16.

- Publicitate -

„Am discutat cu constructorul Centurii Comarnic, iar acesta mi-a transmis faptul că proiectul va fi finalizat la finalul lunii iunie sau, dacă vremea nu va fi bună în perioada următoare, cel mai târziu în luna iulie.

Termenul care apăruse pe CESTRIN, finalul anului 2027, se referea la încheierea perioadei de finanțare, nu la finalizarea lucrărilor propriu-zise. De asemenea, mi s-a transmis că în aproximativ 2-3 săptămâni, conducta de gaze de dinainte de podul peste râul Prahova va fi relocată, la fel și restul conductelor și țevilor de pe traseu, urmând ca terasamentul să fie ridicat la cotă în toate punctele.

Tot în următoarele săptămâni, placa de suprabetonare a podului metalic peste râul Prahova va fi betonată, se vor continua lucrările la zidurile de sprijin de la versant și se vor asfalta segmentele rămase de pe traseu.

- Publicitate -

Totodată, am aflat că podul pe DJ101R de la Breaza nu va fi dublat, aceasta fiind doar o propunere de când a fost realizat Studiul de Fezabilitate, dar care nu a mai fost implementată. Nu mai este foarte mult de lucru, însă totul depinde de vreme pentru ca la finalul lunii iunie Centura Comarnic să fie deschisă traficului.”, a povestit autorul filmării.

Stadiul lucrărilor

Conform celor mai recente date disponibile, stadiul fizic al lucrărilor a ajuns la aproximativ 62%, iar cel financiar la 59%.

De altfel, aceste procente nu au mai fost actualizate din luna februarie 2026, ceea ce sugerează o posibilă întârziere în raportarea progresului din teren.

- Publicitate -

Un proiect întârziat și mai scump

Centura Comarnic a fost începută în toamna anului 2023, însă fără toate avizele necesare, iar termenul de finalizare a fost amânat în mai multe rânduri.

În plus, costul proiectului a crescut semnificativ. Dacă inițial investiția era estimată la aproximativ 340 de milioane de lei, ulterior bugetul a fost majorat cu încă 130 de milioane de lei, ajungând la circa 470 de milioane de lei.

Majorarea a fost determinată de probleme precum surpările de teren, modificările de traseu și necesitatea unor lucrări suplimentare de consolidare.

- Publicitate -

Cum va arăta centura Comarnic

Varianta ocolitoare va avea o lungime de aproximativ 6 kilometri, cu o bandă pe sens, și va include mai multe structuri importante, printre care poduri peste râul Prahova și magistrala feroviară București–Brașov.

Proiectul este considerat esențial pentru fluidizarea traficului de pe DN1, una dintre cele mai aglomerate rute din România, în special în sezonul turistic.