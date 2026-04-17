Ce mesaj a început să apară pe străzile din Ploiești și să stârnească reacții online

În ultimele săptămâni, mesajul „PUR ȘI SIMPLU MULȚUMESC!” a început să apară și în Ploiești. Fără logo, fără semnătură, fără nicio trimitere către o sursă.

Fenomenul a pornit din București și s-a extins rapid în mai multe orașe din țară. La Ploiești, panourile au fost observate și fotografiate de localnici, iar imaginile au început să circule pe rețelele sociale.

Reacțiile nu au întârziat să apară: unii sunt curioși să afle povestea din spatele inițiativei, alții o apreciază și o redistribuie mai departe. Mai mulți creatori de conținut și persoane publice au preluat ideea și au început să transmită mesaje de mulțumire pentru cei din jur, invitându-și urmăritorii să facă același lucru.

Ploieștiul nu a stat deoparte – orașul a prins mesajul și l-a făcut al lui. Într-o lume în care totul vine cu un scop declarat și un îndemn la acțiune, un simplu „mulțumesc” spus fără nimic în schimb rămâne, poate tocmai de aceea, în minte.