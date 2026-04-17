”Dinamitezi România?” Liderii din Prahova reacționează la posibila ieșire a PSD de la guvernare

Ieșirea PSD de la guvernare pare inevitabilă. Este de așteptat ca votul intern din 20 aprilie să fie unul pentru intrarea partidului în opoziție. Observatorul Prahovean i-a contactat pe liderii locali ai PSD, PNL și USR pentru reacții.

- Publicitate -

Bogdan Toader (PSD): ”Trebuie să ai curajul să spui: ajunge!”

Contactat telefonic de Observatorul Prahovean, deputatul Bogdan Toader, președintele PSD Ploiești, a susținut că va vota pentru retragerea sprijinului politic.

„Aceste realități trebuie să stea la baza oricărei decizii politice responsabile. Când lucrurile nu mai funcționează, trebuie să ai curajul să spui: ajunge. Suntem în acel moment”, a declarat Toader.

- Publicitate -

Liderul PNL Prahova: ”Cei de la PSD au un stil caraghios de a face politică”

La rândul său, deputatul Mircea Roșca, liderul PNL Prahova, a declarat:

„Dacă membrii PSD votează pentru ieșirea de la guvernare, așa cum se anunță, se va declanșa o criză politică nedorită, care se suprapune peste cea economică mondială. Dacă cei de la PSD vor genera această criză, trebuie să vină și cu o soluție. Nu se poate să dinamitezi România. Cred că oamenii vor sancționa acest gest. Personal cred că premierul Ilie Bolojan va continua să fie premier, iar PNL va continua să guverneze. Cei de la PSD au un stil caraghios de a face politică.

- Publicitate -

În niciun caz PNL nu va renunța la Ilie Bolojan. Dacă cei de la PSD vor un alt premier, trebuie să inițieze o moțiune de cenzură.”

Deputat USR de Prahova: ”Responsabilitatea față de români trebuie să primeze”

Felix Bulearcă, deputat USR de Prahova, crede că o ieșire de la guvernare a PSD va avea efecte economice grave.

„În calitate de deputat USR, transmit un apel ferm către PSD să dea dovadă de responsabilitate și să nu arunce România într-o criză politică într-un moment economic deja fragil.

- Publicitate -

Reformele începute de actuala guvernare, la care PSD este coautor, încep să producă efecte concrete: echilibru bugetar, mai multă transparență și o direcție corectă pentru investițiile publice. Oprirea acestui proces acum ar însemna anularea sacrificiilor făcute de români în ultimele luni.

O eventuală ieșire a PSD de la guvernare ar avea consecințe economice directe și grave: pierderea unor fonduri europene esențiale din PNRR, deprecierea leului, creșterea prețurilor, majorarea dobânzilor și, implicit, pierderea locurilor de muncă, în special în sectorul IMM-urilor.

USR susține continuarea fermă a reformelor și stabilitatea guvernării. România nu își permite crize politice artificiale generate de calcule de partid.

- Publicitate -

În același timp, trebuie să fie clar: dacă PSD va alege să provoace instabilitate votând o moțiune de cenzură alături de AUR, USR nu va mai susține refacerea unei majorități împreună cu PSD.

Responsabilitatea față de români trebuie să primeze”, a declarat deputatul USR pentru Observatorul Prahovean.

Flash interviu: Ștefăniță Alin „Ștefan” Avrămescu – deputat AUR de Prahova:

Cum vedeți ieșirea PSD de la guvernare și ce impact credeți că va avea asupra stabilității politice și economice a României?

- Publicitate -

„Întâi să vedem dacă PSD iese de la guvernare. Momentan nu avem decât aceleași amenințări și același joc la două capete al PSD care azi e în opoziție, mâine la guvernare și tot așa. Nu putem vorbi nici în momentul de față cu actuala coaliție de stabilitate politică sau economică. Suntem într-un haos guvernamental în care coaliția există sau nu există în funcție de interesele politice ale partidelor din interior. Vedem că partidele din coaliție nu își mai recunosc astăzi nici măcar propriile măsuri fiscale pe care le-au adoptat anul trecut și care au împovărat românii. Mai mult, în plan economic vorbim de un dezastru pe linie, având în vedere că înregistrăm pentru al treilea trimestru la rând scădere economică. Așadar, stabilitatea promisă anul trecut de PSD, PNL, USR și UDMR este doar o poveste, pentru că în realitate nu au livrat decât austeritate și haos la guvernare.”

Este AUR pregătit să susțină o eventuală moțiune de cenzură sau formarea unei noi majorități parlamentare după retragerea PSD din coaliție?

”AUR a anunțat încă din urmă cu două săptămâni faptul că urmează să depună o moțiune de cenzură în luna mai, în jurul datei de 13, după ce vom avea și datele oficiale care vor arăta că pe primul trimestru din acest an avem o scădere economică. Calendarul moțiunii de cenzură pe care AUR o va depune nu are legătură cu ce face PSD. Nu ne raportăm în niciun fel la certurile din coaliție.

- Publicitate -

Noi criticăm prestația guvernului Bolojan în ansamblu. Ne dorim să avem o moțiune de cenzură în preajma datei de 13 mai pentru a putea contabiliza trei trimestre consecutive de scădere economică. Este o bază obiectivă pentru o moțiune de cenzură. Noi facem o moțiune de cenzură pentru a arăta că Guvernul are o prestație economică proastă, că nu mai este creștere economică, avem scădere economică, avem scăderea veniturilor populației, avem înghețarea pensiilor. Asta este baza unei moțiuni de cenzură: politica publică. Nu facem moțiuni de cenzură în funcție de nemulțumirile din coaliție. PSD-ul dacă vrea poate să-și introducă propria moțiune de cenzură, are suficiente voturi. Nu depinde de noi.

În privința unei majorități parlamentare în eventualitatea retragerii PSD de la guvernare, poziția noastră a fost clară: ne dorim întoarcerea către votul românilor, adică alegerile anticipate. Este soluția pentru a avea loc o resetare a clasei politice și pentru a pune capăt haosului la care asistăm la ora actuală.”

Ce soluții concrete propune AUR pentru a evita o criză politică prelungită în cazul în care guvernul actual își pierde majoritatea?

- Publicitate -

”Soluția pe care o vedem este aceea de a avea un guvern de tranziție până la alegerile anticipate, care să pregătească acest scrutin. După aceea, în funcție de configurația politică rezultată, să avem o majoritate clară, care să asigure României stabilitate și o guvernare în interesul românilor.”

