AUR conduce în sondaje cu peste 35%. Ce scor este estimat în Prahova

Agenția de Rating Politic, companie deținută de consultantul politic Cristian Andrei, a dat publicității rezultatele unui sondaj realizat în perioada 1–10 aprilie 2026, pe un eșantion de 1.187 de respondenți, prin interviuri online (CAWI), cu o marjă de eroare declarată de 2,8%.

Astfel, la întrebarea „Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, cu ce partid ați vota?”, cei mai mulți respondenți au indicat AUR – 35,8%.

Partidul lui George Simion este urmat în preferințele alegătorilor intervievați de PSD – 17,2%, PNL – 14,2%, USR – 11,2%, SOS România – 6,0%, UDMR – 5,5% și POT – 3,3%.

Clasamentul încrederii în liderii politici

În ceea ce privește încrederea în liderii politici, clasamentul este următorul:

George Simion – 31,3%, Nicușor Dan – 24,2%, Ilie Bolojan – 21,8%, Anca Alexandrescu – 20,0%, Olguța Vasilescu – 16,0% și Sorin Grindeanu – 13,9%.

Estimarea pentru AUR în județul Prahova

Raportul include și o estimare a Agenției de Rating Politic privind scorul AUR în aprilie 2026 pentru toate județele României.

În Prahova, scorul estimat pentru AUR este de 33%.

Reamintim că la ultimele alegeri parlamentare, din 2024, în Prahova, PSD a obținut cele mai multe voturi – 23,48%, urmat de AUR – 17%, PNL – 13,22%, USR – 11,56%, POT – 9,22% și SOS – 8,16%.