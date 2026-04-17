Accident rutier pe DN1, la ieșirea din Ploiești. Trafic îngreunat în zona giratoriului cu DJ155 (VIDEO)

Un accident rutier s-a produs vineri, 17 aprilie, în jurul orei 14:00, pe DN1, la ieșirea din Ploiești. Coliziunea a avut loc în sensul giratoriu dintre DN1 și DJ155.

UPDATE: Potrivit informațiilor transmise de IPJ Prahova, în accident au fost implicate trei autoturisme, cauza fiind neacordarea de prioritate. Din fericire, persoanele implicate în evenimentul rutier nu au fost rănite.

Potrivit primelor informații, în accident au fost implicate mai multe autovehicule. La fața locului intervin echipaje de poliție și ambulanțe pentru acordarea primului ajutor.

Traficul în zonă este îngreunat, iar șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență.

Cauzele producerii accidentului urmează să fie stabilite în urma cercetărilor efectuate de către polițiști.

Vom reveni cu detalii.