Cadou special primit de Mehmet Topal de la un mare susținător al Petrolului! Turcul a fost profund impresionat

Mehmet Topal a avut parte de o surpriză plăcută înaintea antrenamentului din această dimineață. Fostul internațional turc, care pregătește pentru a treia oară Petrolul, a primit din partea unui mare fan al echipei un tablou personalizat.

Ionuț Cărbureanu, care deține Contrast Media Production este cel care l-a impresionat pe Topal cu o creație unică, care surprinde momente importante din cariera celui care acum are misiunea de a salva Petrolul de la retrogradare.

Tablou special pentru Mehmet Topal

Autorul creației este un apropiat al Petrolului, el fiind creatorul campaniei de design dedicate Centenarului clubului, din 2024. Mehmet Topal s-a declarat încântat de cadoul primit și a promis că îl va așeza în vila sa de la Istanbul, acolo unde are numeroase trofee și poze din cariera sa.

Topal este unul dintre puținii fotbaliști turci care a evoluat pentru toate cele trei mari echipe din Istanbul, Galatasaray, Fenerbahce și Beșiktaș, dar a câștigat campionatul și cu Bașaksehir. În afara Turciei, el a avoluat doi ani pentru Valencia.

Turcul se simte atașat de Ploiești

Tehnicianul turc a dezvăluit că este măgulit de simpatia pe care i-o arată fanii Petrolului, dând asigurări că sentimentul este reciproc. „Și eu țin foarte mult la ei, țin la echipă și la oraș! De aceea m-am și întors, atunci a fost nevoie de mine. Nu aș fi putut sta liniștit știind că lucrurile nu stau bine la Petrolul, deși recunosc că aveam alte planuri pentru acest final de sezon”, a spus Topal pentru Observatorul Prahovean.

După două victorii consecutive, cu Csikszereda și Unirea Slobozia, Petrolul joacă duminică, 19 aprilie, de la ora 18.15, pe teren propriu, cu Hermannstadt. Un eventual succes ar echivala cu evitarea retrogradării directe în proporție de peste 90%. Pentru a asigura echipei un suport cât mai consistent, conducerea clubului a decis să lase intrarea liberă pentru femei și copiii sunt zece ani.

După acest meci, Petrolul va juca vineri, 24 aprilie, în deplasare, contra campioanei FCSB. Meciul se va disputa de la ora 20.30.