Mesaje false despre livrări eșuate circulă în România. Tentativă de fraudă prin SMS în numele Sameday

Numeroși cititori ne-au sesizat că, în ultima perioadă, au primit SMS-uri care reprezintă o tentativă de fraudă.

- Publicitate -

SMS-ul trimis de escroci

„Sameday – Livrare eșuată: Stimate client, coletul dumneavoastră a fost depozitat în depozit timp de peste o săptămână. Taxele de depozitare vor fi percepute începând de mâine! Vă mulțumim pentru înțelegere.

Pentru detalii, vă rugăm să consultați: https://….com/ro

Vă rugăm să răspundeți cu «Da», apoi redeschideți mesajul și faceți clic pe link pentru a verifica starea coletului.”

- Publicitate -

Avertismentul companiei

Compania de curierat Sameday, care face parte din grupul ce deține și eMAG, solicită atenție sporită la mesajele care cer acțiuni imediate, condiționează perceperea unor taxe suplimentare de accesarea unor linkuri sau solicită furnizarea unor informații personale.

„Ia mai bine o pauză și citește cu atenție mesajul. Sigur este real?” este mesajul transmis de Sameday.

Compania precizează că nu transmite niciodată solicitări de plată prin SMS sau prin canalele de social media. Plata se face exclusiv online, în prealabil, la comerciant, prin intermediul aplicației Sameday, sau ramburs direct la curier ori la easybox, în funcție de opțiunea selectată la efectuarea comenzii.

- Publicitate -

De asemenea, compania nu solicită prin mesaje text sume suplimentare pentru prestarea serviciilor.

Recomandările Directoratului Național de Securitate Cibernetică

Și Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a transmis o serie de recomandări pentru evitarea fraudelor online: