Grindeanu: PSD nu va face un Guvern cu AUR

Liderul social-democraților, Sorin Grindeanu, a susținut, sâmbătă, după reuniunea de la Timișoara, că PSD nu ia în calcul să facă un Guvern alături de AUR și nici să susțină un guvern minoritar.

- Publicitate -

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a explicat că, după votul de luni, social-democrații vor mai lua în calcul două variante, respectiv un Guvern într-o coaliție pro-europeană sau va trece în opoziție. Grindeanu a reafirmat că PSD nu ia în calcul să facă un Guvern alături de AUR și nici să susțină un guvern minoritar.

„Luni, vom avea acest referendum intern. După acest vot vom intra într-o nouă realitate politică, o realitate care trebuie clarifcată cât de se poate de rapid. Guvern cu AUR”, a susținut Grindeanu.

- Publicitate -

Liderul social-democraților a mai susținut că PSD trebuie să voteze, luni, „lucid, rațional”. Acesta a mai precizat că „Luni vom decide drumul cel mai bun pentru Partidul Social Democrat”.

„Am prezentat toate scenariile posibile. Această prezentare a fost detaliată, astfel încât toţi cei care vor vota să voteze în cunoştinţă de cauză, într-un mod raţional, într-un mod lucid şi nu emoţional. E o perioadă în care e foarte multă emoţie în politică, nu despre asta e vorba la votul nostru de luni. Noi trebuie să votăm, aşa cum am spus, lucid, raţional, să alegem calea potrivit pentru români. Pentru că suntem, în continuare, cel mai important partid din România, cel mai important partid din Parlamentul României şi asta ne dă o responsabilitate pe care o înţelegem şi o respectăm”, a precizat Grindeanu.

Luni, în cadrul unui referendul intern, va avea loc votul în care PSD va decide dacă rămâne sau nu la guvernare.

- Publicitate -

Citește și: PSD pregătește debarcarea premierului Ilie Bolojan. Revoltă la Prahova: „Ajunge!”