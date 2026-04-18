ANAF avertizează: Val de apeluri telefonice frauduloase în care escrocii se dau drept inspectori Antifraudă

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a emis un nou avertisment privind o serie de apeluri telefonice frauduloase, în care persoane necunoscute se prezintă în mod fals drept inspectori ai Direcției Generale Antifraudă Fiscală.

Potrivit instituției, este vorba despre o tentativă de înșelăciune de tip vishing (phishing telefonic), prin care escrocii încearcă să obțină date personale și informații bancare de la contribuabili.

Pentru a părea credibili, aceștia folosesc nume reale ale unor inspectori ANAF, preluate de pe site-ul oficial al instituției. Cu toate acestea, numerele de telefon de pe care sunt efectuate apelurile nu aparțin ANAF.

Reprezentanții instituției subliniază că inspectorii Antifraudă nu solicită niciodată, prin telefon, date personale sau informații financiar-bancare și le recomandă contribuabililor să nu ofere astfel de informații unor persoane necunoscute.

În cazul în care primesc astfel de apeluri, oamenii sunt sfătuiți să sesizeze tentativa de fraudă prin formularul de contact disponibil pe site-ul ANAF, furnizând cât mai multe detalii relevante, precum numărul de telefon, data și ora apelului sau alte informații care pot ajuta la identificarea apelantului.

Datele colectate sunt transmise ulterior către organele de cercetare penală, pentru investigarea posibilelor infracțiuni de uzurpare a calității oficiale.

ANAF precizează că nu este pentru prima dată când transmite un astfel de avertisment, semnalând că fenomenul apelurilor frauduloase este în continuare activ și vizează un număr mare de contribuabili