Un bărbat a furat un portofel în Oborul din Ploiești. A susținut că a fost „o glumă”

Un bărbat în vârstă de 31 de ani este cercetat după ce ar fi încercat să sustragă un portofel din buzunarul unei persoane, în zona Obor din Ploiești. Incidentul a avut loc sâmbătă, 18 aprilie.
Potrivit Grupării Mobile Ploiești, victima, un bărbat de 46 de ani, a observat momentul în care bunul i-a fost luat și l-a surprins pe suspect având asupra sa portofelul.
„În încercarea de a scăpa, suspectul a aruncat portofelul pe jos, susținând că gestul a fost „o glumă”, deși cei doi nu se cunoșteau, după care s-a făcut nevăzut în mulțime”, a precizat Gruparea Mobilă Ploiești.
Jandarmii au intervenit în urma unei sesizări și au reușit identificarea și depistarea rapidă a persoanei bănuite, în aceeași zonă. Suspectul a fost recunoscut de victimă.
Pe numele bărbatului au fost întocmite acte de sesizare penală, iar cazul a fost preluat de organele competente pentru continuarea cercetărilor.