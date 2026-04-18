Când au loc înscrierile la liceu pentru elevii olimpici

Elevii olimpici se pot înscrie direct în clasa a IX-a, fără susținerea Evaluarea Națională, în anul școlar 2026–2027. Dosarele se depun în perioada 6–10 iulie 2026.

De această facilitate beneficiază absolvenții de gimnaziu care au obținut premiul I la olimpiadele naționale organizate de Ministerul Educației și Cercetării sau premiile I, II, III (ori medalii) la competițiile internaționale recunoscute.

Actele necesare pentru înscriere sunt certificatul de naștere și CI (copii și original), foaia matricolă V–VIII, documente care atestă premiile și fișa medicală.

Calendar înscrierilor:

6–10 iulie: depunerea dosarelor

13 iulie: analizarea dosarelor

14 iulie: comunicarea rezultatelor

23–28 iulie: înscrierea la liceu

Admiterea se face într-un singur județ, peste numărul maxim de elevi din clasă, fără probe suplimentare și fără medie de admitere.