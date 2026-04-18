- Publicitate -
Observatorul PrahoveanEducație

Când au loc înscrierile la liceu pentru elevii olimpici

Autor: Luiza Toboc
elevi
foto cu caracter ilustrativ

Elevii olimpici se pot înscrie direct în clasa a IX-a, fără susținerea Evaluarea Națională, în anul școlar 2026–2027. Dosarele se depun în perioada 6–10 iulie 2026.

- Publicitate -

De această facilitate beneficiază absolvenții de gimnaziu care au obținut premiul I la olimpiadele naționale organizate de Ministerul Educației și Cercetării sau premiile I, II, III (ori medalii) la competițiile internaționale recunoscute.

Actele necesare pentru înscriere sunt certificatul de naștere și CI (copii și original), foaia matricolă V–VIII, documente care atestă premiile și fișa medicală.

- Publicitate -

Calendar înscrierilor:

  • 6–10 iulie: depunerea dosarelor
  • 13 iulie: analizarea dosarelor
  • 14 iulie: comunicarea rezultatelor
  • 23–28 iulie: înscrierea la liceu

Admiterea se face într-un singur județ, peste numărul maxim de elevi din clasă, fără probe suplimentare și fără medie de admitere.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -