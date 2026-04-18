Un militar francez a fost ucis în Liban. Alți trei soldați au fost răniți

Un militar francez a murit și alți trei soldați au fost răniți în urma unui atac asupra forțelor de menținere a păcii din Liban, a anunțat Emmanuel Macron într-un mesaj publicat pe rețeaua X.

- Publicitate -

„Sergentul major Florian Montorio din Regimentul 17 Geniu Parașutiști din Montauban a fost ucis în această dimineață în sudul Libanului în timpul unui atac împotriva UNIFIL.

Trei dintre camarazii săi au fost răniți și evacuați. Națiunea se înclină în semn de respect și își exprimă sprijinul față de familiile soldaților noștri și față de întregul personal militar dedicat păcii în Liban”, a precizat președintele Franței în mesajul publicat pe rețeaua X.

- Publicitate -

Soldaţii făceau parte din Forţa Interimară a Naţiunilor Unite în Liban (UNIFIL), o misiune de menţinere a păcii desfăşurată în sudul ţării.

Președintele Franței a solicitat autorităților libaneze să-i aresteze imediat pe cei responsabili și să-și asume responsabilitățile alături de UNIFIL.