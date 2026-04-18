Tânăr salvat după ce a fost fugărit de un urs. Și-a abandonat motocicleta pentru a scăpa de animal

Un tânăr în vârstă de 24 de ani, care era urmărit de un urs într-o zonă împădurită din județul Bistrița-Năsăud, a fost salvat de jandarmi. De frica animalului, tânărul și-a abandonat treptat lucrurile, inclusiv motocicleta. Imagini la finalul textului cu intervenția jandarmilor.

Jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Bistrița-Năsăud au fost sesizați, vineri, 17 aprilie, în jurul orei 20:00, prin 112, de către un tânăr de 24 de ani care le-a semnalat că este urmărit de un urs, în zona împădurită dintre localitățile Rebrișoara și Coșbuc.

Tânărul se deplasa în zonă cu motocicleta, însă în momentul în care a făcut o pauză a văzut ursul.

„În încercarea de a se îndepărta de pericol, tânărul și-a abandonat treptat din lucruri, precum și motocicleta. Echipajul de jandarmi a menținut permanent legătura cu tânărul, care se afla în stare de panică. Intervenția s-a desfășurat în condiții dificile, generate de terenul accidentat și de vizibilitatea redusă.

Persoana a fost identificată în stare de șoc și epuizare fizică, fără a prezenta răni”, a precizat Jandarmeria Română.

Tânărul a fost condus de jandarmi până la locul unde a putut fi preluat de către un echipaj de prim-ajutor și transportat la spital.

