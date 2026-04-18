Sindicatele din Prahova pregătesc un referendum în rândul profesorilor, pentru declanșarea grevei generale

Un referendum va fi lansat, săptămâna viitoare, în rândul profesorilor din școlile prahovene, cu privire la declanșarea grevei generale. Observatorul Prahovean a stat de vorbă cu președintele Sindicatului Școala Prahovei (FSLI), Ion Duță. Acesta a vorbit despre posibilitatea ca examenele de evaluare națională și bacalaureat să fie decalate, dacă sindicaliștii vor decide să declanșeze greva generală prelungită, la sfârșitul lunii mai.

Momentan se așteaptă ziua de 20 aprilie, pentru a vedea în ce direcție merg lucrurile. Concret, luni 20 aprilie, PSD va vota dacă mai rămâne sau nu la guvernare. După acest moment, spre sfârșitul săptămânii viitoare, sindicaliștii din educație „vor lansa un referendum în toate unitățile de învățământ și în funcție de rezultatul acestuia, vor declanșa sau nu o grevă generală, în ultima decadă a lunii mai”, a declarat liderul Ion Duță.

În cazul în care va fi declanșată o grevă generală prelungită, desfășurarea examenelor naționale ar putea fi afectată. Ceea ce înseamnă că evaluarea națională și bacalaureatuil ar putea fi decalate. Examenul de bacalaureat este programat, potrivit calendarului, în perioada 2 iunie- 13 iulie 2016, iar evaluarea națională din 22 până în 27 iunie 2026.

Nemulțumirile profesorilor sunt legate de măsurile de austeritate, adoptate anul trecut de Guvern și care influenţează salarizarea, condiţiile de muncă, statutul şi demnitatea profesiei didactice. Profesorii vor renunțarea la creșterea normei didactice, revenirea la un număr mai mic de elevi în clasă, creșterea plății cu ora și restabilirea sistemului de burse pentru elevi și studenți.