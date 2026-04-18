Cod galben de ploi torențiale la Poienarii Burchii și Gorgota

Administrația Națională de Meteorologie a emis, sâmbătă, 18 aprilie, o nouă atenționare de cod galben de ploi torențiale, pentru două localități din Prahova. Este vorba de comunele Poienarii Burchii și Gorgota.

Atenționarea ANM este valabilă sâmbătă, 18 aprilie, până la ora 17:30. Potrivit meteorologilor, în acest interval, se vor semnala averse torențiale care vor acumula 15…25 l/mp, descărcări electrice.

Reamintim faptul că în Prahova este în vigoare, până la ora 20:00, o informare meteo de ploi torențiale, însoțite pe arii restrânse de descărcări electrice.

„Ploile vor avea și caracter torențial, astfel în intervale scurte de timp, local se vor acumula cantități de apă de 15…20 l/mp și pe arii restrânse de peste 25 l/mp. Izolat în regiunile sudice va cădea grindină”, a anunțat ANM.

Sâmbătă, la Moara Nouă s-au înregistrat căderi de grindină, în timp ce la Ploiești, pentru câteva minute, a fost ploaie de vară cu soare.