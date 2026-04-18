Val de ploi și răcire accentuată în Prahova. Prognoza ANM de 1 Mai

Administrația Națională de Meteorologie a emis, vineri, 17 aprilie, prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni. Meteorologii au anunțat că vremea se răcește și revin ploile. La munte, de săptămâna viitoare, precipitațiile se vor transforma în lapoviță și ninsoare. De 1 Mai, temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă.

Cum va fi vremea la Ploiești

La Ploiești, sâmbătă, 18 aprilie, până la ora 20:00, este în vigoare o informare meteo de ploi torențiale. Temperatura maximă se va menține la 15 – 18 grade Celsius.

Vremea se răcește, însă, de la mijlocul săptămânii viitoare când sunt anunțate temperaturi maxime de 8… 13 grade Celsius.

Ploi și ninsori la munte

Valul de ploi va ajunge și la munte. La altitudini de peste 1800 de metri, săptămâna viitoare, începând de miercuri, 22 aprilie, precipitațiile se vor transforma în lapoviță și ninsoare.

Temperaturile maxime vor fi de 2… 5 grade Celsius, în timp ce temperaturile minime se vor situa sub 0 grade Celsius.

Cum va fi vremea în săptămâna 20.04 – 27.04

Temperatura medie a aerului va avea valori în general apropiate de cele normale pentru această săptămână, la nivelul întregii țări.

Regimul pluviometric va fi excedentar în toată țara, dar mai ales în regiunile intracarpatice.

Cum va fi vremea în săptămâna 27.04.2026 – 04.05.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile vestice, nord-vestice și centrale.

Regimul pluviometric va fi ușor deficitar în regiunile estice și vestice, în timp ce în restul teritoriului va fi apropiat de cel normal pentru această săptămână.

Cum va fi vremea în săptămâna 04.05.2026 – 11.05.2026

Valorile termice vor fi apropiate de cele normale pentru această săptămână în majoritatea regiunilor, posibil ușor mai ridicate în vestul și nord-vestul teritoriului.

„Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării”, a anunțat ANM.

Cum va fi vremea în 11.05.2026 – 18.05.2026

Valorile termice, spun meteorologii, vor fi apropiate de cele normale pentru această săptămână la nivelul întregii țări. Regimul pluviometric va fi ușor excedentar în regiunile nordvestice, în timp ce în restul teritoriului va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă.