Ce amenzi riști pentru arderea vegetației uscate. Avertismentul Primăriei Ploiești

Arderea vegetației uscate este interzisă, constituie contravenție și se sancționează. Primăria Municipiului Ploiești reamintește cetățenilor că este interzisă arderea vegetației uscate, a miriștilor și a resturilor vegetale, acțiuni ce pot reprezenta un risc semnificativ de incendiu, mai ales în perioadele de secetă sau în zonele cu vegetație abundentă.

Potrivit informărilor publice emise de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Șerban Cantacuzino” al județului Prahova, arderea miriștii, vegetației uscate și a resturilor vegetale se execută numai după obținerea permisului de lucru cu focul, conform prevederilor Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 163/2007.

Distrugerea prin ardere a deșeurilor, resturilor menajere şi vegetației uscate se efectuează cu respectarea prevederilor art.52, alin.3, lit. b şi art.94, alin1, lit. n din Legea nr.265/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr.195/2005 privind protecția mediului, care se referă la obligativitatea obținerii acceptului Agenției de Protecția Mediului şi informarea în prealabil a SVSU în cazul arderii miriștilor, stufului sau vegetației ierboase, respectiv interzicerea folosirii focului deschis pe teritoriul ariilor naturale protejate.

Este important să respectați reglementările în vigoare privind arderea vegetației și să luați măsuri de precauție pentru a preveni incendiile necontrolate.

Riscurile arderii necontrolate a vegetației uscate sunt majore:

incendiile se pot extinde rapid la gospodării, păduri, culturi agricole;

pericol pentru viețile omenești și pentru animale;

distrugeri pentru mediu și solul fertil;

se pot genera accidente rutiere din cauza fumului gros.

Cetățenii sunt obligați să respecte normele care interzic arderea vegetației uscate.

În caz contrar, amenzile sunt în cuantum de până la 15.000 lei pentru persoanele fizice și de până la 100.000 lei pentru persoanele juridice.

De asemenea, pentru agricultori există posibilitatea pierderii subvențiilor din domeniu. Recomandări pentru populație pentru evitarea producerii incendiilor în acest context:

Nu aprindeți focul în spații deschide, mai ales pe timp de vânt!

Nu aruncați resturi de țigări aprinse pe terenuri cu vegetație uscată!

În cazul în care sesizați un incendiu necontrolat apelați numărul de urgență 112 pentru a solicita ajutor!

Respectarea regulilor poate salva vieți, locuințe și mediul înconjurător! Acționați responsabil pentru a proteja viața și natura!