Veste bună pentru Petrolul înaintea meciului crucial cu Hermannstadt

Petroliștii au primit o veste bună înaintea partidei de duminică, ora 18.15, contra celor de la Hermannstadt, care poate oferi echipei o opțiune serioase de a evita retrogradarea directă.

Adversarii vin la Ploiești fără cel mai în formă fotbalist al lor. Atacantul Aurelian Chițu, unul dintre golgheterii Superligii, cu nouă goluri marcate în acest sezon, este accidentat și are șanse minime să mai joace în acest sezon. Chițu (34 de ani) a jucat în 32 de meciuri în actuala ediție de campionat, în care a înscris de bouă ori și a dat trei pase de gol.

Hermannstadt nu poate miza pe cel mai bun jucător al ei

Cel mai bun jucător al adversarei Petrolului a suferit o recidivă a unei leziuni musculare, care îl face indisponibil minimum patru săptămâni. Sibienii au încercat o variantă disperată de a-l recupera și l-au trimis la celebra vindecătoare Marijana Kovacevic, de la Belgrad, dar aceasta nu a putut să intervină pe zona afectată.

În condițiile absenței lui Chițu, Dorinel Munteanu a rămas cu doar două soluții, Marko Gjorgjievski și Sergiu Buș, dar îl poate folosi și pe Christ Afalna. Toți trei la un loc au marcat însă mai puțin decât Aurelian Chițu, astfel că forța ofensivă a echipei este mult slăbită.

Jair revine pe Ilie Oană, dar e într-o formă jalnică

Hermannstadt are în lot și un fost jucător de la Petrolul. Idol pe Ilie Oană, acum doi ani, brazilianu Jair are evoluții deplorabile la formația din Sibiu. În 19 meciuri jucate pentru formația din Sibiu, Jair nu a dat niciun gol. De fapt, de când a plecat de la Petrolul, la finalul sezonului 2023-2024, când a refuzat prelungirea contractului, Jair a marcat o singură dată. O scădere de formă accentuată a fotbalistului în ultimul sezon la Petrolul marcase șapte goluri și oferise șapte pase de gol. Jair este mai mult rezervă la Hermannstadt și probabil va părăsi clubul la finalul sezonului.

Petrolul – Hermannstadt se joacă duminică, de la ora 18.15. În încercarea de a asigura echipei un suport cât mai consistent din tribune, oficialii clubului au decis ca femeile și copiii sub zece ani să beneficieze de intrare liberă. În acest sens se vor elibera bilete cu valoare 0 la porțile de acces ale stadionului către zonele desemnate: strada Mihai Bravu – pentru Tribuna 2 și Peluza „Latină”; strada Alexandru Vlahuță – Peluza „Ilie Oană”.