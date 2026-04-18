Mulți bicicliști nu știu această regulă: când pierzi prioritatea pe trecerea de pietoni

Mulți bicicliști consideră că au prioritate pe trecerea de pietoni în orice situație. În realitate, legislația rutieră face o distincție clară între pietoni și persoanele aflate pe bicicletă, iar această diferență poate avea consecințe importante în trafic, inclusiv în cazul producerii unui accident. Subiectul este abordat în cadrul campaniei „Știai greșit?”, derulată de Observatorul Prahovean în colaborare cu Poliția Rutieră Prahova, campanie care își propune să clarifice cele mai frecvente confuzii din trafic.

Potrivit prevederilor OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, trecerea pentru pietoni este destinată exclusiv persoanelor care au calitatea de pieton. Un biciclist dobândește această calitate doar în momentul în care coboară de pe bicicletă și o deplasează pe lângă sine.

Ce se întâmplă dacă traversezi pe bicicletă

Dacă un biciclist traversează carosabilul fiind încălare pe bicicletă, acesta este considerat participant la trafic aflat în deplasare pe un vehicul, nu pieton. În aceste condiții, nu mai beneficiază de prioritatea de trecere acordată pietonilor.

Această situație poate avea consecințe juridice directe. Obligația șoferilor de a acorda prioritate este condiționată de existența unui pieton angajat regulamentar în traversare. Dacă biciclistul nu coboară de pe bicicletă, răspunderea pentru producerea unui eventual accident poate reveni acestuia, integral sau parțial, în funcție de circumstanțe.

Traversarea pe bicicletă este contravenție

Autoritățile atrag atenția că traversarea trecerii de pietoni fără a coborî de pe bicicletă constituie contravenție, deoarece încalcă normele privind circulația vehiculelor nemotorizate și obligațiile specifice acestora în raport cu infrastructura destinată pietonilor.

În practică, instanțele de judecată au stabilit în mod constant că simpla prezență a biciclistului pe trecerea de pietoni nu obligă automat conducătorii auto să acorde prioritate, atât timp cât acesta nu s-a conformat obligației de a coborî de pe vehicul.

Așadar, polițiștii prahoveni au un mesaj clar: pentru a traversa în siguranță și legal, bicicliștii trebuie să respecte o regulă simplă: coboară de pe bicicletă și traversează pe lângă aceasta.

