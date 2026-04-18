Restricții de circulație în Ploiești, duminică, pentru meciul Petrolul – Hermannstadt

Circulația rutieră și pietonală va fi restricționată duminică, 19 aprilie 2026, în zona stadionului „Ilie Oană” din Ploiești, în contextul desfășurării meciului dintre FC Petrolul Ploiești și AFC Hermannstadt.

Comisia Municipală pentru Transport și Siguranța Circulației a aprobat închiderea temporară a unor artere din municipiu, în intervalul orar 16:30 – 20:30. Măsura vizează străzile Stadionului, Alexandru Vlahuță și Mihai Bravu, din proximitatea stadionului „Ilie Oană”.

Restricțiile sunt impuse pentru desfășurarea în condiții de siguranță a partidei din Liga 1 dintre FC Petrolul Ploiești și AFC Hermannstadt, programată să înceapă la ora 18:15. Decizia a fost luată în conformitate cu cerințele Federației Române de Fotbal și ale Inspectoratului de Jandarmi Județean Prahova.

Autoritățile recomandă participanților la trafic să evite zona stadionului în intervalul menționat și să utilizeze rute alternative.

De asemenea, toate modificările de circulație – inclusiv închideri de străzi, restricții temporare sau schimbări de sens – sunt actualizate în timp real în aplicația Waze, disponibilă gratuit pe telefonul mobil.