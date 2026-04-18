Criză în Coaliție. UDMR nu-și retrage miniștrii și nu votează moțiuni de cenzură

Tensiunile din coaliția de guvernare se adâncesc după ce PSD a anunțat că ia în calcul retragerea sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan, dar și o eventuală retragere de la guvernare. UDMR transmite un mesaj ferm: nu își retrage miniștrii și nu va susține o moțiune de cenzură. Declarația a fost făcută de deputatul Csoma Botond, într-un interviu acordat Europa FM.

Social-democrații se reunesc luni, 20 aprilie, pentru a decide, printr-un referendum intern, dacă vor rupe sau nu sprijinul politic pentru șeful Executivului.

Citește și: Ultimatum pentru Ilie Bolojan: PSD amenință că își retrage miniștrii din Guvern până pe 23 aprilie

„L-am mandatat pe domnul Kelemen Hunor să reprezinte poziția UDMR în această criză. Ne dorim stabilitate. O nouă criză politică, peste cele deja existente, nu ar face bine țării”, a declarat Csoma Botond.

Acesta a subliniat că UDMR mizează pe compromis și pe continuarea actualei formule de guvernare: „Nu ne vom retrage miniștrii și nu vom susține o moțiune de cenzură împotriva Guvernului”.

Totodată, liderul UDMR a precizat că formațiunea nu este „ombilical legată” nici de PSD, nici de PNL, reafirmând poziția independentă a partidului.

Vot decisiv în PSD

De cealaltă parte, PSD pare tot mai aproape de decizia de retragere a sprijinului politic, semnale în acest sens venind inclusiv din teritoriu, unde nemulțumirile cresc, inclusiv în Prahova.

Citește și: PSD pregătește debarcarea premierului Ilie Bolojan. Revoltă la Prahova: „Ajunge!”

Premierul Ilie Bolojan a exclus varianta demisiei, în timp ce liberalii continuă să îl susțină public. Mai mult, liderii PNL și USR din Prahova consideră că ieșirea PSD de la guvernare ar conduce la o criză politică.

Citește și: ”Dinamitezi România?” Liderii din Prahova reacționează la posibila ieșire a PSD de la guvernare