Doi bărbați din Prahova, arestați pentru trafic de droguri de mare risc. Unde erau ascunse stupefiantele [VIDEO]

Doi bărbați au fost arestați preventiv în Prahova, în două dosare penale instrumentate de polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Ploiești și procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Ploiești, privind trafic de droguri de mare risc.

Potrivit anchetatorilor, în primul dosar este vizat un bărbat de 24 de ani, despre care s-a stabilit că, pe parcursul anului 2026, ar fi procurat, deținut și vândut droguri de mare risc sub formă de substanță cristalină, cu 200 de lei gramul.

Joi, 16 aprilie 2026, acesta a fost prins în flagrant în municipiul Ploiești, având asupra sa aproximativ 10 grame de amestec de substanțe cristaline, respectiv 3-CMC și 4-BMC, care ar fi fost destinate comercializării.

În cel de-al doilea dosar, ancheta a vizat un bărbat de 31 de ani, suspectat că, în perioada decembrie 2025 – aprilie 2026, ar fi procurat și deținut droguri de mare risc atât pentru a le vinde unor consumatori din județul Prahova, cât și pentru consum propriu.

Anchetatorii susțin că, pentru a evita descoperirea substanțelor interzise, acesta le-ar fi ascuns în autoturismul personal, parcat în apropierea locuinței sale din orașul Plopeni. În urma perchezițiilor, din autoturism au fost ridicate aproximativ 12 grame de cocaină și un cântar de precizie.

Față de cele două persoane a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, în zilele de 16 și 17 aprilie 2026. Ulterior, vineri, 17 aprilie 2026, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Prahova a dispus arestarea preventivă a acestora pentru 30 de zile.

Acțiunile au fost desfășurate cu sprijinul jandarmilor din cadrul Grupării Mobile de Jandarmi Ploiești și al Inspectoratului de Jandarmi Județean Buzău. Pe parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.