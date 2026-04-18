Risc însemnat de avalanșe în Bucegi

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o nouă atenționare privind riscul însemnat de avalanșe în Bucegi, la altitudini de peste 1800 m. De vină ar fi vremea relativ caldă pentru această perioadă.

Avertizarea ANM de risc însemnat de avalanșe este valabilă până luni, 20 aprilie, ora 21:00. Astfel, la peste 1800 m, potrivit ANM, în partea superioară se găsește un strat cu rezistență relativ scăzută, care are în medie 5–15 cm, pe alocuri mai mult, pe văile unde zăpada a fost transportată de vânt.

Acest strat, spun meteorologii, este depus peste zăpada mai veche și întărită. „În zona crestelor se întâlnesc plăci de vânt, de grosimi variabile, dar și unele structuri mai vechi pe versanții vestici și sudici. De asemenea, sunt unele cornișe de mari dimensiuni, iar pe multe văi sunt depozite consistente de zăpadă”, precizează ANM.

Meteorologii au anunțat că „vremea relativ caldă din perioada următoare va favoriza înmuierea plăcilor și a straturilor superioare, care vor putea aluneca peste structurile mai vechi și înghețate, existând riscul declanșării unor avalanșe de dimensiuni medii și, doar izolat, mai mari, care să angreneze și straturile din interior, cu rezistență mai redusă. Riscul este amplificat la supraîncărcări cu turiști sau schiori – risc însemnat (3)”.

Risc redus de avalanșe sub 1800 m

Sub 1800 m, potrivit ANM, stratul de zăpadă are dimensiuni reduse și este puternic umezit, iar temperaturile pozitive și ploile îl vor umezi suplimentar.

„Se vor putea declanșa izolat curgeri și avalanșe de dimensiuni mici pe văile sau pantele înclinate, cu depozite de zăpadă, riscul fiind amplificat la supraîncărcări ale stratului – risc redus (1)”, a precizat ANM.