1 Mai pică vineri. Câte zile libere vor avea angajații și elevii. Când va fi următoarea minivacanță

Minivacanța de 1 Mai 2026 le aduce românilor un nou prilej de relaxare, la scurt timp după perioada liberă de Paște. Anul acesta, Ziua Muncii pică într-o zi de vineri, ceea ce creează automat un weekend prelungit.

Potrivit calendarului oficial, 1 Mai este zi liberă legală în România, fiind dedicată Zilei Muncii, sărbătoare marcată la nivel internațional.

Câte zile libere au angajații

În 2026, angajații vor beneficia de o minivacanță de trei zile, formată din:

vineri, 1 mai – zi liberă legală;

sâmbătă, 2 mai;

duminică, 3 mai.

Astfel, majoritatea salariaților vor avea parte de un weekend prelungit, ideal pentru o scurtă vacanță sau pentru relaxare.

În total, anul 2026 este considerat unul generos din punctul de vedere al zilelor libere, cu 17 sărbători legale, dintre care 12 pică în timpul săptămânii.

Și elevii vor beneficia de această perioadă liberă. În mod obișnuit, cursurile sunt suspendate în această perioadă, ceea ce înseamnă că și pentru ei se creează un interval de pauză la începutul lunii mai.

Minivacanța vine la doar câteva săptămâni după vacanța de Paște, care în 2026 s-a desfășurat în perioada 4–14 aprilie.

Următoarea minivacanță din 2026 Seria zilelor libere continuă la începutul verii.

Rusaliile, sărbătorite în 2026 pe 31 mai și 1 iunie, vor aduce un nou weekend prelungit pentru angajați, deoarece a doua zi de Rusalii pică luni