InfO(1) Robotics organizează „Unlock the City” în Ploiești: aventură urbană și premii pentru participanți

Evenimentul „Unlock the City – Easter Edition” aduce o experiență interactivă și plină de energie în centrul orașului Ploiești, pe 19 aprilie, începând cu ora 12:00. Organizat de infO(1) Robotics, evenimentul invită tinerii și pasionații de activități dinamice să participe la o vânătoare de comori.

- Publicitate -

Scopul inițiativei este de a transforma orașul într-un spațiu al explorării și colaborării, unde participanții vor descoperi indicii, vor rezolva provocări și vor lucra în echipă într-o aventură urbană captivantă.

Punctul de întâlnire este în zona stației de autobuz „Palatul Culturii”, de unde va începe traseul prin centrul orașului.

- Publicitate -

Pe lângă experiența interactivă și atmosfera competitivă, echipele câștigătoare vor beneficia de premii atractive, oferite cu sprijinul partenerilor Choco Kebab Bubble Waffles și Street Coffee Roasters. Detalii suplimentare despre premii sunt disponibile pe pagina de Instagram a organizatorilor (@info1robotics).

Evenimentul îmbină spiritul de echipă, aventura urbană și bucuria sărbătorilor pascale, oferind o activitate accesibilă și atractivă pentru toți participanții.

Pentru informații și actualizări, organizatorii recomandă urmărirea paginii de Instagram @info1robotics.

- Publicitate -

Inițiativa este susținută de Asociația Nație Prin Educație, organizație fondată de Dana Războiu, care promovează educația STEM pentru mii de elevi de liceu din România.

De asemenea, activitatea echipei este sprijinită de parteneri precum Primăria Municipiului Ploiești, Consiliul Județean Prahova, LEDMAX, Roconsult Tech, PLEX Robotics, FreeStar și Professional Farmaline, contribuind la dezvoltarea proiectelor inovatoare și la promovarea excelenței în robotică.