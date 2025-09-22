Reclamele la infracțiuni sunt rulate nestingherite pe internet

Mihai Nicolae a fost invitatul lui Marius Nica în podcastul Observatorul Prahovean LIVE de luni, 22 septembrie, având ca temă reclamele la infracțiuni difuzate online.

Mihai Nicolae documentează acest subiect de mai bine de un an, timp în care a publicat numeroase articole. Acestea pot fi accesate AICI.

În ediția de astăzi a podcastului, jurnalistul a expus modul în care aceste reclame ajung la internauți: prin intermediul platformelor de socializare, respectiv pe site-urile mass-media legitime.

Mai mult, reclamele în spatele cărora se află atât colectarea de date cu caracter personal, cât și fraude bancare, sunt furnizate de agenții de publicitate ale căror sedii sunt, în majoritate, în București.

Odată cu aceste reclame sunt demonizate și personaje-cheie din statul român, precum președintele țării, premierul, șeful BNR a căror imagine este folosită ilegal.

Dacă politicienii români se complac în ac eastă situație, cei europeni reacționează imediat și ferm. Este cazul parlamentarului olandez Maikel Boon. Acesta habar nu avea că este vedetă pe platformele Meta – Facebook și Instagram – din România. Imediat după ce a primit mailul nostru, a făcut demersuri către Meta pentru a bloca accesul publicului la pagină (detalii AICI).

Emisiunea poate fi urmărită aici: