Cărțile de pe plajă și alergarea pe nisip

Redacția Observatorulph.ro
Autor: Redacția Observatorulph.ro

Data:

Zilele trecute, la Mamaia, am zărit o scenă care mi-a rămas în minte: trei tineri, fiecare cu o carte în mână, cufundați în lectură pe plajă. Într-o epocă dominată de ecrane și scroll infinit, imaginea aceasta părea desprinsă din alt timp. Și, totuși, ea ar putea fi un semnal că generația tânără caută, chiar și în zgomotul digital, un echilibru între liniștea interioară și stimulii exteriori.

Articol scris de Daniel Lazăr

Dacă pentru mulți adolescenți telefonul sau tableta au devenit o extensie a mâinii, cei trei tineri au ales, măcar pentru câteva ore, să se întoarcă la hârtie, la răbdare și la reflecție. E un exercițiu de antrenament mental, la fel de necesar cum e sportul pentru corp.

Și aici vine legătura firească: lectura și mișcarea fizică nu ar trebui să fie extreme paralele, ci rutine complementare. Cititul dezvoltă gândirea critică, imaginația și capacitatea de concentrare. Sportul – fie că e alergare pe nisip, fotbal în spatele blocului sau o oră la sală – antrenează rezistența, disciplina și sănătatea. Împreună, ele oferă tinerilor antidotul cel mai bun contra sedentarismului digital și superficialității informaționale.

Charlie Kirk, activist și susținător al lui Trump, împușcat mortal

Activistul conservator Charlie Kirk a fost împușcat mortal miercuri în timpul unui eveniment la Universitatea Utah Valley. În vârstă de 31 de ani, Kirk...
„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele"

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun"  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit"

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun" dedicată medicilor apreciați...
Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu -
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...
Fabrica din Ploiești transformată într-o uriașă expoziție de artă murală

Fabrica UZUC Ploiești a fost transformată de numeroși artiști...
Comuna fruntașă la „olimpiada" handicapului. Indemnizații de un milion de euro

Un milion de euro pe an. Atât scoate din...
Economie la primăriile din Prahova. Lumină la program și pixuri de acasă

Facturile mari, dar și lipsa fondurilor necesare pentru funcționare...
VONG, trupa de jazz a Colegiului Carmen Sylva, senzație la Republik Fest

Pe scena festivalului Republik Fest, care a avut loc...
Malu Roșu cartierul unde primăria uită că oamenii plătesc taxe

Investițiile din Ploiești ar trebui să fie proporționale cu...
Hoți alergați de polițiști în Ploiești. Au fost prinși și reținuți

Doi tineri cu vârste de 17 și 21 de...
Măsuri de austeritate la clubul sportiv al CJ Prahova

Ionuț Urzeală, directorul Clubului Sportiv al Consiliului Județean Prahova,...
Ploi torențiale și vânt puternic în Prahova

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o...
Lucrări în bătaie de joc pe DN1: Unul muncește restul se uită

Un nou episod al bătăii de joc din partea...
Cinci polițiști cercetați în urma crimei de la Lipănești

Cinci polițiști din Prahova, dintre care doi șefi, sunt...
Cât vor plăti ploieștenii căldura, la iarnă? Răspunsul directorului Termo

Bogdan Becheanu, directorul Termo Ploiești, a fost invitatul lui...
Ploieștenii, victime colaterale ale scandalului politic

Claudiu Vasilescu și Mihai Nicolae au fost invitații lui...
Un nou război politic la Ploiești. Acuzațiile primarului

Primarul independent al Ploieștiului, Mihai  Polițeanu, a fost invitatul...
Versatul politician Mihai Polițeanu ne-a dat azi o lecție

Nici nu s-a terminat bine a treia zi de...
Doar oamenii mai pot schimba Ploieștiul

Am participat duminica trecută la dezbaterea organizată de Asociația...
Convergența economică a României în context european

Leonardo Badea, prim-viceguvernator BNR, publică în Observatorul Prahpvean o...
Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

