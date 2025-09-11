Cărțile de pe plajă și alergarea pe nisip

Zilele trecute, la Mamaia, am zărit o scenă care mi-a rămas în minte: trei tineri, fiecare cu o carte în mână, cufundați în lectură pe plajă. Într-o epocă dominată de ecrane și scroll infinit, imaginea aceasta părea desprinsă din alt timp. Și, totuși, ea ar putea fi un semnal că generația tânără caută, chiar și în zgomotul digital, un echilibru între liniștea interioară și stimulii exteriori.

Articol scris de Daniel Lazăr

Dacă pentru mulți adolescenți telefonul sau tableta au devenit o extensie a mâinii, cei trei tineri au ales, măcar pentru câteva ore, să se întoarcă la hârtie, la răbdare și la reflecție. E un exercițiu de antrenament mental, la fel de necesar cum e sportul pentru corp.

Și aici vine legătura firească: lectura și mișcarea fizică nu ar trebui să fie extreme paralele, ci rutine complementare. Cititul dezvoltă gândirea critică, imaginația și capacitatea de concentrare. Sportul – fie că e alergare pe nisip, fotbal în spatele blocului sau o oră la sală – antrenează rezistența, disciplina și sănătatea. Împreună, ele oferă tinerilor antidotul cel mai bun contra sedentarismului digital și superficialității informaționale.

