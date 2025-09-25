„Părinții să fie liniștiți”. Reacția ministrului după amenințări

În contextul amenințărilor trimise pe adresele mai multor școli și spitale, inclusiv din Prahova, ministrul Educației, Daniel David, a transmis un mesaj ferm: „Părinții să fie liniștiți, să-și trimită cu încredere copiii la școală, pentru că și noi suntem conștienți, și directorii și inspectoratele de potențialul pericol. Ministerul de Interne este conștient, poliția și Jandarmeria sunt acolo, fără panică. Orice panică ne destabilizează”.

Vă reamintim, sute de mesaje, în care amenința că va comite „un adevărat masacru”, au fost transmise de către un individ care îşi spunea Angela în adresa de e-mail, și care a susținut că are arme de foc şi plănuieşte un atac sângeros.

Mailurile au fost primate inclusiv pe adresele Spitalului de Psihiatrie Voila din Câmpina, Spitalului Clinic CFR Ploiești, dar și pe adresele Școlilor Gimnaziale „I.A. Bassarabescu” și Spectrum, din Ploiești.

Tânărul de 17 ani a fost acuzat și de FBI pentru fapte similare. În 2023, a trimis sute de amenințări cu bombă și unor instituții publice din Statele Unite, pe numele său autoritățile americane au emis un mandat de arestare, însă în mai 2025 Înalta Curte de Casație și Justiție a respins definitiv cererea acestora de extrădare a tânărului, notează hotnews.ro.

Suspectul este cunoscut cu probleme psihice

Minorul a fost ridicat de anchetatori în drum spre școală, miercuri dimineață, și dus la audieri la IGPR. Suspectul este cunoscut cu probleme psihice.

DIICOT a anunţat că a deschis un dosar penal în care face cercetări cu privire la mesajele de ameninţare trimise pe adresele de e-mail ale mai multor şcoli şi spitale din ţară.

Între timp, ministrul Educației, Daniel David, a ieșit public cu următoarea declarație:

„Cred că reglementările sunt în regulă. Unde avem uneori probleme avem în implementarea lor și de aceea și în această perioadă am spus tuturor unităților școlare verificați-vă încă o dată regulamentele de ordine interioară, unde este specificat cine intră în școală, cât poate să stea și așa mai departe.

Și fiți mai conștienți de aceste reguli și încercați, chiar, să le respectați, așa cum sunt scrise acolo. Eram și suntem în legătură cu Ministerul de Interne, iar la nivelul județelor școlile sunt în legătură cu poliția și jandarmeria. Și-au activat structurile acolo, adică supravegherea, ca să spun așa, este crescută.

S-ar putea ca în unele școli, de exemplu, pornind de la această situație, să fie un semnal pentru autoritățile locale, să ajute unitatea școlară cu resurse pentru a-și angaja poate agenți de pază sau paza să fie întărită, dincolo de regulamentul de ordine interioară.

Așa că, în general, spun că nu văd probleme. Să conștientizăm regulile, să le implementăm. Da, sigur, întotdeauna pot spori, ca să spun așa, măsurile de siguranță și o să am o discuție cu primarii localităților în care avem unități școlare, în următoarele săptămâni, pentru viitor, să și învățăm ceva din această situație.

Daniel David: „Orice panică ne destabilizează”

Părinții să fie liniștiți, să-și trimită cu încredere copiii la școală, pentru că și noi suntem conștienți, și directorii și inspectoratele de potențialul pericol. Ministerul de Interne este conștient, poliția și Jandarmeria sunt acolo, fără panică. Orice panică ne destabilizează. Sigur, o doză de îngrijorare rațională nu strică, dar îngrijorarea trebuie să vină în această logică: să fie un pic mai vigilenți în această perioadă, nu să ne panicăm”, a transmis David.