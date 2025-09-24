Mesaje de amenințare primite ieri la două școli din Ploiești

Două școli din Ploiești au primite ieri pe adresele oficiale de email mesaje de amenințare, similare cu cele primite duminică de mai multe unități medicale și de învățământ din țară. Situația a fost clarificată încă din cursul serii, mesajele dovedindu-se a fi false.

„La data de 24 septembrie, Inspectoratul Județean de Poliție Prahova a fost sesizat cu privire la faptul că două unități de învățământ din municipiul Ploiești au primit, pe adresa oficială de e-mail, un mesaj cu caracter de amenințare.

După sesizare, structurile competente au desfășurat verificări specifice, pentru stabilirea exactă a situației.

Din primele date rezultate din verificările preliminare efectuate de Poliție nu există indicii care să confirme că amenințarea ar fi una reală.

Menționăm că Inspectoratul Județean de Poliție Prahova acționează în mod constant, pentru asigurarea unui climat de siguranță, în special în zona instituțiilor de învățământ și unităților medicale”, au transmis reprezentanții Poliției Prahova.