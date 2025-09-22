Amenințări trimise pe email la două spitale din Prahova

Ancheta în cazul amenințărilor trimise pe adresele de email în cazul mai multor spitale și școli din România s-a extins și în județul Prahova. Potrivit Poliției, două unități medicale din județ au primit același mesaj.

Este vorba de Spitalul de Psihiatrie Voila din Câmpina și Spitalul Clinic CFR Ploiești.

„La data de 21 septembrie, Inspectoratul Județean de Poliție Prahova a fost sesizat cu privire la faptul că două unități medicale au primit, pe adresele oficiale de e-mail, un mesaj cu caracter de amenințare.

După sesizare, structurile competente au desfășurat verificări specifice, pentru stabilirea exactă a situației.

Din primele date rezultate din verificările preliminare efectuate de Poliție, în coordonare cu Serviciul Român de Informații, nu există indicii care să confirme că amenințarea ar fi una reală.

Menționăm că Inspectoratul Județean de Poliție Prahova acționează în mod constant, pentru asigurarea unui climat de siguranță, în special în zona instituțiilor de învățământ și unităților medicale”, au transmis reprezentanții IPJ Prahova.

Mesajul de amenințare

„Luni dimineața, voi intra în școala voastră cu două Pistoale Beretta Px4 Storm să fac cât mai mult rău. Nu mă voi opri, voi omorî cât mai mulți copii, voi provoca un adevărat masacru, iar când va ajunge poliția, mă voi sinucide.

Pregătiți-vă pentru masacrul de luni. Toți meritați să suferiți, eu îndur durere în fiecare zi, îmi urăsc viața, așa că este timpul să vă simțiți și voi la fel. Abia aștept să vă omor”, este mesajul al cărui expeditor s-ar numi „Angela”.