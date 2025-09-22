Amenințări trimise prin email mai multor școli și spitale din România

Poliția Română alături de Serviciul Român de Informații au demarat ample verificări după ce pe adresele oficiale de email ale mai multor instituții de învățământ și unități medicale din București și din țară au fost primite mesaje de amenințare.

- Publicitate -

UPDATE: Amenințări trimise pe email la două spitale din Prahova

„După sesizare, structurile competente au desfășurat verificări specifice, pentru stabilirea exactă a situației.

Din primele date rezultate din verificările preliminare efectuate de Poliție, în coordonare cu Serviciul Român de Informații, nu există indicii care să confirme că amenințarea ar fi una reală”, au transmis reprezentanții Poliției Române în această dimineață.

Eveniment Zilier bătut de cel care l-a angajat în gospodărie, la Filipeștii de Pădure Un bărbat de 43 de ani a avut nevoie de îngrijiri medicale după ce a fost bătut de cel care l-a angajat pentru a-l...

- Publicitate -

În acest context, autoritățile efectuează acțiuni în zona unităților de învățământ și a unităților medicale.

Astfel de amenințări au fost trimis și în județul Mureș, potrivit digi24.ro.

Inspectoratul de Poliție Județean Prahova a demarat verificări și urmează să transmită dacă situații similare au fost înregistrate și în Prahova.

- Publicitate -

Mesajul de amenințare

„Luni dimineața, voi intra în școala voastră cu două Pistoale Beretta Px4 Storm să fac cât mai mult rău. Nu mă voi opri, voi omorî cât mai mulți copii, voi provoca un adevărat masacru, iar când va ajunge poliția, mă voi sinucide.

Pregătiți-vă pentru masacrul de luni. Toți meritați să suferiți, eu îndur durere în fiecare zi, îmi urăsc viața, așa că este timpul să vă simțiți și voi la fel. Abia aștept să vă omor”, este mesajul al cărui expeditor s-ar numi „Angela”, potrivit mediafax.ro.

Vom reveni cu detalii

Eveniment Amenințări trimise pe email la două spitale din Prahova Ancheta în cazul amenințărilor trimise pe adresele de email în cazul mai multor spitale și școli din România s-a extins și în județul Prahova....