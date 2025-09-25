Meseriile vechi, aproape uitate, ale Ploieștiului

Piața muncii a cunoscut, în ultimii ani, o dinamică accelerată. Au apărut meserii noi dar, mai ales, au dispărut, sau sunt pe cale de dispariție, multe altele. Bineînțeles că Ploieștiul nu face excepție de la această regulă.

Dacă, în urmă cu 15-20 de ani, încă mai găseai cizmari, tâmplari, croitori sau ceasornicari, acum este din ce în ce mai greu să găsești pe cineva să înlocuiască un fermoar stricat unei rochii sau să repare un ceas mecanic.

Hainele, atunci când se strică, sunt imediat înlocuite cu altele noi. Ceasurile sunt aruncate, sau uitate într-un colț al casei și locul lor este luat de ceasuri noi, mai moderne, cu un design în ton cu moda actuală.

De încălțăminte nici nu se mai pune problema înlocuirii unui toc. Pantofii sunt aruncați pentru că, la orice magazin, găsești ceva cu care să-i poți înlocui. Unde sunt meseriașii de altădată?

Meserii pe cale de dispariție în Ploiești

Croitoria: Școala de croitorie, care se făcea odată, nu mai există. A fost transformată și redenumită în „design vestimentar”. Odată creat modelul, a-l face propriu-zis, nu prea mai găsești unde. Iar dacă mai găsești o croitorie funcțională, prețul manoperei te pune rapid pe fugă. Cerere nu prea mai există, așa că, încet-încet, croitoriile ploieștene s-au cam închis.

„Nu merită acum să mai faci ceva la comandă, când poți găsi în magazine aproape orice dorești”, spune o ploieșteancă, trecută bine de prima tinerețe. „Îmi făceam, pe vremuri, și fuste și bluze, și rochii. Aveam o croitoreasă la Caraiman, mergeam la ea. A murit între timp și nu i-a luat nimeni locul. Oricum nu mai merită acum, la ce prețuri sunt, să îți mai faci ceva”, spune aceasta nostalgică.

Cizmăria: Pantofi, sandale, bocanci făcuți pe comandă. Dacă întrebi pe cineva unde se mai pot face în Ploiești, de obicei ridică din umeri.

„I-am făcut eu fiică-mii, acum doi ani, pantofi pentru dans la rond, la Hale. M-a costat destul de mult dar… Anul următor am găsit pe net și i-am dat comandă de acolo, la sfert de preț”, mărturisește o mămică.

Astfel că și cizmăria este pe cale de dispariție. La multitudinea de oferte, atât în magazinele fizice cât și online, puțini sunt cei care mai doresc să-și facă o pereche de încălțări la comandă.

Ceasornicăria: Deși mai vezi în Ploiești locații unde scrie „Ceasornicărie”, în puține dintre ele mai găsești cu adevărat ceasornicari, adică acei meseriași care știu să repare un ceas mecanic. Dacă vorbim de o pendulă, cu atât mai puțini.

De obicei, atunci când intri într-o „Ceasornicărie” poți să cureți un ceas pe interior, să-i schimbi bateria sau să-i schimbă cureaua. Și cam atât…

„Eu am făcut școala de ceasornicărie în anii 70, că m-a trimis tata… Acum nu mai există școală de așa ceva. Mai erau ceasornicari în Ploiești dar nu știu ce-o mai fi cu ei. În ceea ce privește cât am eu de lucru, nu am timp să fac toate comenzile. Am clienți care așteaptă și de doi ani de zile să le repar ceasurile, care sunt adevărate opere de artă”, spune un ceasornicar din zona Halelor Centrale.

Școală de ceasornicari nu mai există și, probabil, acum activează ultima generație de ceasornicari în Ploiești pentru că nu au de unde să vină alții să le ia locul.

Tâmplăria: Ce faci dacă ai tâmplărie veche în casă sau în apartament și vrei să o recondiționezi? Cel mai probabil, în cele din urmă, vei ajunge să o înlocuiești cu tâmplărie PVC. Este mai ieftin, mai rapid, mai la îndemână.

„Am la apartament tâmplărie veche, de lemn, încă de când s-a construit blocul. Ușa de la balcon nu se mai închide bine, am probleme și cu geamurile. Am căutat pe internet să mi le repare cineva, nu am găsit. Trei telefoane am dat, când au auzit despre ce este vorba, au spus că nu se bagă. M-au sfătuit să le schimb. Probabil că asta am să fac într-un final…”, spune o femeie care locuiește într-un apartament din zona de sud a orașului.

Sunt multe anunțuri pe internet ale celor care spun că sunt „tâmplari” și, atunci când suni, ți se spune că execută doar „tâmplărie PVC”. Așa că, dacă ai nevoie de un tâmplar adevărat, care lucrează lemn, trebuie să te înarmezi cu răbdare și bani.

Repararea tâmplăriei vechi este, de cele mai multe ori, mai costisitoare decât montarea uneia noi. În plus, nu se mai fabrică multe din elementele vechi de tâmplărie, cum ar fi balamale, mânere, sisteme de închidere, astfel că acestea nu mai pot fi înlocuite.

Treptat, și meseria de tâmplar dispare de pe harta Ploieștiului. Locul ei este luat de tâmplăria nouă, modernă, accesibilă ca preț, care, an de an, câștigă tot mai mult teren.

Acestea sunt doar câteva exemple de meserii pe cale de dispariție în Ploiești. Și urmează, în scurt timp, și altele. Locul lor va fi luat de ocupații noi, care se caută și care, evident, se integrează mai bine în modernismul epocii actuale.