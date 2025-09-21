Frumoasele clădiri istorice ale Ploieștiului. Școala de arte și meserii

Una dintre cele mai vechi clădiri ale Ploieștiului, care figurează pe lista monumentelor istorice din Prahova, este fostul sediu administrativ al SGU Ploiești. Datată din 1886, an care se regăsește pe frontispiciul clădirii, imobilul a fost pe vremuri sediu pentru prima școală de arte și meserii din Ploiești. Ulterior a devenit sediu pentru ADDP, iar de doi ani figurează pe lista imobilelor cu risc seismic.

Situată pe strada Văleni, la nr. 32, frumoasa clădire – monument istoric al Ploieștiului – datează din 1886 și figurează ca fiind opera arhitectului Toma N. Socolescu.

Frumoasa clădire a beneficiat de o serie de lucrări considerate a fi inovatoare la acea dată, devenind o construcție impunătoare în zona centrală a orașului.

Imobilul, realizat cu două etaje, era imens pentru acele vremuri. Holul de la intrare era deopotrivă decorat în interior cu o serie de elemente de arhitectură aparte.

Prima școală de arte și meserii din Ploiești

Imobilul va deveni, însă, câțiva ani mai târziu, sediu pentru Școala de arte și meserii din Ploiești.

Instituția de învățământ capătă, în 1898, numele de Școala Inferioară de Meserii, intervenind inclusiv mutarea sediului.

Unitatea de învățământ avea să se transforme, 1936, în Liceul Industrial pentru Construcții de Mașini Ploiești, în baza unei hotărâri a Consiliului de Miniștrii.

Povestea clădirii în care a funcționat prima Școală de arte și meserii este mult mai lungă.

Clădire monument istoric cu risc seismic

Cu două etaje și cu scări elegante din lemn, clădirea de pe strada Văleni din Ploiești a devenit, după Revoluție, sediu pentru birourile Administrației Domeniului Public și Privat (ADPP), societate în subordinea Consiliului Local.

Fostul ADPP s-a transformat, apoi, în Servicii Gospodărire Urbană (SGU) Ploiești, iar clădirea a continuat să fie sediu al societății din subordinea Consiliului Local.

Frumoasa clădire, construită în urmă cu aproape 140 de ani, a fost reabilitată după 2000, fiindu-i redată frumusețea de odinioară.

În 2022, a urmat, însă, o veste tristă. Clădirea a fost expertizată. Imobilul a fost încadrat în clasa II de risc seismic (Detalii AICI), la fel ca actualul sediu al Poliției Locale Ploiești.

Acesta a fost și motivul pentru care, pentru care, pentru cele două clădiri, a fost întocmită documentația necesară pentru atragerea de finanțare europeană în vederea consolidării.

Angajați mutați, sediu rămas gol

Angajații de la SGU Ploiești, în 2023, s-au mutat cu chirie, peste drum, în clădirea SC Hale și Piețe. Decizia a fost luată în Consiliul Local Ploiești, iar subiectul a generat numeroase controverse. (Detalii AICI). Motivul invocat a fost că vechiul sediu prezenta risc seismic. (Detalii AICI)

Birourile din clădire au fost eliberate, iar frumoasa clădire așteaptă, în continuare, mult promisa consolidare.

Alții spun însă că mutarea ar fi fost gândită pentru a veni în sprijinul SC Hale și Piețe care avea acest sediu achiziționat, dar rămas gol după mutarea activității judecătorești în noul Palat al Justiției.

Clădire propusă pentru consolidare

Cert este că municipalitatea, în baza hotărârii Consiliului Local Ploiești, a întocmit documentația pentru accesarea de fonduri europene atât pentru clădirea monument istoric a Ploieștiului, cât și pentru sediul Poliției Locale Ploiești.

Când vor începe lucrările? Greu de crezut că în perioada imediat următoare. Asta în condițiile în care municipalitatea a pregătit întreaga documentație.

În 2025, la nivel național, s-a aprobat prioritizarea lucrărilor din fonduri europene, iar frumoasa clădire nu figurează, momentan, la nivel național, pe o astfel de listă.

