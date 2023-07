Aleșii locali ploieșteni au respins, marți, propunerea de mutare a sediului Servicii Gospodărie Urbană (SGU) în fosta clădire Peco, imobil aflat în proprietatea Hale și Piețe. Opiniile au fost pro și contra, dar prinicipalul argument pentru care proiectul a fost respins s-a bazat pe faptul că SGU Ploiești ar urma să plătească chirie către societatea SC Hale și Piețe.

Propunerea de mutare a sediului SGU Ploiești în fosta clădire Peco de pe strada Văleni, imobil achiziționat, în urmă cu 11 ani, de SC Hale și Piețe s-a lovit de un refuz categoric din partea unor aleși locali.

„Din calculele pe care le-am prezentat către dumneavoastră reiese clar că o eventuală chirie ne-ar costa mai puțin decât dacă stăm acolo (n.r. în sediul actual al SGU) cu toate costurile pe care le-am prezentat”, a fost argumentul lui Adrian Semcu, directorul general al SGU Ploiești, care a făcut referire inclusiv la faptul că actualul sediu al SGU Ploiești nu are autorizație de funcționare pe motiv că figurează pe lista clădirilor cu risc seismic.

Scandal în Consiliul Local Ploiești pe tema mutării sediului SGU în fosta clădire Peco – VIDEO

Proiectul de hotărâre aflat în dezbatere a avut, însă, aviz negativ din partea Comisiei nr. 2 Comisia pentru valorificarea patrimoniului, servicii către populaţie, comerţ, turism, agricultură şi promovare operaţiuni comerciale.

Mutarea sediului a fost considerată „inoportună” și de către membrii Adunării Generale a Acționarilor (AGA) de la SGU Ploiești.

„Am luat act de ceea ce a avizat Consiliul de Administrație și am transmis către Consiliul Local deoarece este vorba de mutarea sediului social, iar sediul social a fost stabilit prin hotărâre de Consiliu Local. În același timp în procesul verbal de ședință AGA, de două ori am luat în discuție acest lucru. De două ori am făcut aceeași precizare (…).

Am apreciat ca inoportună mutarea dintr-un sediu în care nu se plătește chirie într-un sediu cu chirie, motivând, o dată în plus, că suntem în stadiul de depunere al documentelor pe PNRR și, probabil, această mutare va avea loc în momentul în care, acceptat proiectul la finanțare, vom fi puși în fața să mutăm sediul atunci când vom începe lucrările”, a fost argumentul consilierului local Simona Popescu, membru AGA la SGU Ploiești, care a solicitat, în timpul ședinței, identificarea de către Primăria Ploiești a unui spațiu gratuit pentru SGU, dar și prezentarea autorizației de funcționare pentru clădirea Halele Centrale, pentru sediul Poliției Locale Ploiești, precum și autorizația ISU pentru Primăria Ploiești.

Scandal pe tema mutării sediului SGU în fosta clădire Peco – VIDEO

