De ce nu se poate circula pe A 7, între Mizil și Pietroasele

Autostrada Moldovei – A 7 nu poate fi folosită integral pe tronsonul Mizil-Pietroasele din cauza unei erori de construcție.
Este vorba de tronsonul Mizil – Pietroasele, unde vina aparține constructorului bulgar Trace care a ridicat un pod peste râul Sărata.
„Antreprenorul bulgar a greșit sudurile. Situația nu a putut fi remediată cu adăugarea unor noi suduri. A trebuit să se apeleze la această metodă cu eclise, au greșit și aplicarea acestor eclise, au fost nevoiți să le dea jos” a explicat Alin Șerbănescu, purtătorul de cuvânt al CNAIR, pentru Știrile Pro TV.
Autostrada Ploiești-Buzău:
Lot 1 Dumbrava (A3) – Mizil, 21,00km. Castigator desemnat in aprilie 2022: Asocierea Impressa Pizzarotti & C SPA – Pizzarotti SA – Retter Project Management SRL, Pret: 1.468.550.055,22 lei fara TVA, durata de executie 20 de luni. Contract semnat in iunie 2022. Deschis in decembrie 2024.
Lot 2 Mizil – Pietroasele, 28,35km. Castigator desemnat in februarie 2022: Asocierea Coni SRL – Trace Group. Pret: 1,25 miliarde lei fara TVA, durata executie: 20 luni. Contract semnat in iunie 2022. Termen deschidere: 2025, lucrări nefinalizate
Lot 3 Pietroasele – Buzau, 13,90km. Castigator desemnat in octombrie 2023: Asocierea Nurol Inşaat Ve Ticaret A.S. (lider) – Makyol Insaat Sanayi Turizm Ve Ticaret A.S., pret: 1,09 miliarde lei (fara TVA). Durata executie: 20 luni. Contract semnat in noiembrie 2023. Termen de deschidere: 2025
